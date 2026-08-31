Ganga Expressway: अभी CNG के भरोसे न करें गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा, चार माह बाद भी रेस्ट एरिया में आपूर्ति शुरू नहीं

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हुए चार महीने का समय बीत गया, लेकिन अभी तक इसके प्रथम पैकेज में स्थापित दोनों रेस्ट एरिया में सीएनजी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है।

अभी इसके लिए ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को कारण बताया जा रहा था। जुलाई महीने में भारत सरकार ने दोनों स्थानों पर सीएनजी आपूर्ति के वलिए अनुमति भी प्रदान कर दी है लेकिन इस क्षेत्र में सीएनजी की आपूर्ति की जिम्मेदारी मेधा गैस के पास है। वह इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

एक्सप्रेसवे संचालनकर्ता एजेंसी का कहना है कि दोनों रेस्ट एरिया में पूरा सिस्टम तैयार है। आगामी 15 दिन में गैस की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एरक्सप्रेसवे कुल 594 किमी लंबा है लेकिन इसे चार पैकेज में बांटकर इसका संचालन कराया जा रहा है। प्रथम पैकेज मेरठ से मेरठ से बदायूं तक 132 किमी लंबा है। जिसका संचालन आइआरबी इंफ्रा कंपनी के पास है।

इस दूरी में कंपनी ने शाहजहांपुर और संभल समेत दो स्थानों पर रेस्ट एरिया बनाकर यात्रियों के लिए पेट्रोल, डीजल ईंधन, रेस्टोरेंट, ईवी चार्जिंग स्टेशन समनेत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। एक कमी है जिसके चलते इस मार्ग पर सीएनजी चलित वाहन को लेकर लोग जाने से कतरा रहे हैं। यहां सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाने हैं।

जो कि अभी तक नहीं हो सके हैं। इस मार्ग पर सीएनजी उपलब्ध नहीं है लिहाजा बड़ी संख्या मनें वाहन अभी दूसरे मार्गों से लखनऊ, प्रयागराज आदि शहरों की यात्रा कर रहे हैं।

यूपीडा और संचालनकर्ता एजेंसी आइआरबी इंफ्रा के अधिकारियों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण सीएनजी का संकट बन बना है।

जिसके कारण नए स्टेशनों की प्रक्रिया अटक गई थी।गंगा एक्सप्रेसवे पर स्थापित होने वाले सीएनजी के दोनों नए स्टेशनों को भी इसी कारण भारत सरकार से अनुमति नहीं मिल सकी थी।जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में यह अनुमति मिल गई है।दोनों रेस्ट एरिया पर सीएनजी आपूर्ति के लिए सिस्टम भी तैयार है।

15 दिन में सीएनजी मिलने की उम्मीद संचालनकर्ता एजेंसी आइआरबी इंफ्रा के मुख्य महाप्रबंधक अनूप सिंह ने बताया कि सीएनजी की आपूर्ति के लिए यह क्षेत्र मेघा गैस को आवंटित है।इसके अधिकारियों से बात की गई है।15 दिन में सीएनजी की उपलब्धता की उम्मीद है।