Yakub Qureshi: याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज ने दफ्तर की सील तोड़कर की पार्टी, हो सकती है जिला बदर की कार्रवाई

Yakub Qureshi Meerut Crime News In Hindi कार्यालय की सील तोड़ने पर याकूब के बेटे फिरोज समेत चार पर लगी चार्जशीट। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14ए की कार्रवाई में पुलिस ने जब्त किया था कार्यालय। सील तोड़कर फिरोज अपने दोस्तों के साथ कार्यालय में कर रहा था पार्टी। याकूब के बेटों को जमानत मिल चुकी है लेकिन हाजी याकूब कुरैशी अभी सोनभद्र की जेल में है।

Yakub Qureshi: कार्यालय की सील तोड़ने पर याकूब के बेटे फिरोज समेत चार पर लगी चार्जशीट

Your browser does not support the audio element.