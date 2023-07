Meerut: गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स शाप में दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात, जांच में जुटी पांच टीमें

लालकुर्ती थाना क्षेत्र के बेगमपुल पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स शाप में दो बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की। व्यापारी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय बेगमपुल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। उसके बाद भी बदमाश वारदात कर निकल गए। एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को जल्द पर्दाफाश का आश्वासन दिया। पुलिस की पांच टीमें लगा दी गई है।

गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स शाप में दिनदहाड़े लूट

जागरण टीम, मेरठ: लालकुर्ती थाना क्षेत्र के बेगमपुल पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स शाप में दो बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की। व्यापारी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय बेगमपुल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। उसके बाद भी बदमाश वारदात कर निकल गए। एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे व व्यापारियों को जल्द पर्दाफाश का आश्वासन दिया। पुलिस की पांच टीमें लगा दी गई है। सीसीटीवी से बदमाशों की फुटेज भी पुलिस ने ले ली है। लूटी गई रकम और आभूषण का आकलन किया जा रहा है।

