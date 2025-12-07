महिला सिपाही पर थाना प्रभारी की हत्या का मुकदमा दर्ज... आरोपित पुलिस हिरासत में, यह था मामला
एक महिला सिपाही पर थाना प्रभारी की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। कथित तौर पर सिपाही और एसएचओ के बीच विवाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता मेरठ/जालौन। जालौन के कस्बा उरई के कुठौंद थाना परिसर स्थित आवास में प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय के सर्विस पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी मामले में स्वजन ने मूलरूप से मेरठ निवासी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना प्रभारी के कमरे से शुक्रवार रात 10 बजे गोली चलने की आवाज आने के बाद महिला सिपाही के बाहर निकलकर जाने का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी मिल गया है। महिला सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मियों में महिला सिपाही व थाना प्रभारी के मध्य प्रेम संबंध की भी चर्चा है। काल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) के साथ वाट्सएप चैट भी खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि दाएं ओर कनपटी में पिस्टल सटाकर मारी गई गोली बाएं तरफ से निकल गई। एक ही गोली चली है।
एसपी डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि महिला सिपाही ने सूचना दी थी कि थाना प्रभारी ने स्वयं को गोली मार ली है। जब थाने में मौजूद पुलिसकर्मी अरुण कुमार राय के कमरे में पहुंचे तो वे खून से लथपथ हालत में मच्छरदानी के अंदर बेड पर पड़े थे। वीडियोग्राफी के बीच डाक्टरों के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। महिला सिपाही 11 दिन से ड्यूटी से अनुपस्थित थीं। वह मेरठ के थाना फलावदा के ग्राम दांदूपुर की रहने वाली है। एसपी ने बताया कि महिला सिपाही की भूमिका की जांच की जा रही है। वह यूपी-112 में कोंच में तैनात है।
