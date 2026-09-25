फर्जी आधार कार्ड दिखाकर हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था फरदीन, पुलिस ने जीशान को दी क्लीनचिट

जागरण संवाददाता, मेरठ। कुनकुरा के फरदीन ने गांव के अंकित का फर्जी आधार कार्ड बनाया। इस कार्ड का उपयोग कर वह हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर होटल में ले जाता था। गंगानगर के रेड पैलेस होटल में वह पहले भी कई हिंदू लड़कियों को ले जा चुका है। पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर फरदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है, जबकि उसके साथी जीशान को क्लीनचिट दे दी गई। होटल संचालक को भी मुकदमे में वादी बनाकर पुलिस ने बचा लिया है। मौखिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि होटल स्वामी की भूमिका की जांच की जा रही है।

गंगानगर क्षेत्र के रजपुरा स्थित अमन विहार कालोनी में मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल के बिरासली गांव निवासी सुंदर राणा द्वारा संचालित रेड पैलेस होटल में एक विवादास्पद घटना सामने आई है। बुधवार को इंचौली के कुनकुरा निवासी फरदीन और जीशान ने मुजफ्फरनगर के रामराज निवासी एक युवती को होटल में लाया। युवती मेरठ के एक कालेज में पढ़ाई कर रही है। फरदीन ने गांव के अंकित के आधार कार्ड को एडिट कर फर्जी तरीके से अपना फोटो चिपका रखा था, जिससे वह हिंदू लड़कियों के सामने अंकित बनकर पेश होता था।

नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक को इस मामले की जानकारी मिली और उन्होंने बुधवार को होटल के अंदर जाकर फरदीन को युवती के साथ पकड़ लिया। होटल के बाहर जीशान पहरेदारी कर रहा था। पुलिस ने युवती और फरदीन को होटल से थाने ले जाकर पूछताछ की। होटल स्वामी सुंदर राणा की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। फरदीन को फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि अंकित ने बताया कि फरदीन ने उसका आधार कार्ड एक दिन के लिए मांगा था, जिसके आधार पर उसने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया।