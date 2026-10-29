फर्जी विजिलेंस टीम ने की असली छापेमारी, बिजली चोरी का भय दिखाकर की वसूली... यूं आए गिरफ्त में

जागरण संवाददाता, मेरठ। थापरनगर में विद्युत विभाग की फर्जी विजिलेंस टीम बनाकर तीन लोगों ने छापेमारी शुरू कर दी। भारी जुर्माना व रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी देकर फर्जी टीम ने लोगों से वसूली की। शिकायत पर सहायक अभियंता सूरज सिंह ने जांच की तो मामला सही मिला। आरोपितों की फुटेज व अन्य जानकारी में पता चला कि वह पूर्व में मैसर्स इंटेलीस्मार्ट में काम करने वाले कर्मचारी है। सहायक अभियंता ने थाना सदर बाजार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विद्युत विभाग के सदर बाजार केवी नार्थ द्वितीय सहायक अभियंता सूरज सिंह ने बताया कि वे 21 अक्टूबर 26 को शाम 3.30 बजे अवर अभियंता महेश कुमार के साथ थापर नगर क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि विद्युत विभाग की फर्जी विजिलेंस रेड टीम बनाकर कुछ लोग लोगों के यहां विद्युत चोरी पकड़े जाने की बात कहकर वसूली कर रहे हैं। पुराने विद्युत मीटर बदलकर विद्युत चोरी के प्रकरण समाप्त कराने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने लाइनमैन मलखान सिंह एवं आशीष कुमार के साथ थापर नगर बताई कालोनी में पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ लोगों को विद्युत मीटर एवं विद्युत चोरी की वीडियो रिकार्डिंग करते देखा। आरोपितों ने बताया कि वह विभाग के आदेश पर मीटर बदलने आए है। इसके बाद वह आरोपित चले गए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जानकारी की तो पता चला कि आरोपितों को मीटर बदलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।