कार पर विधानसभा का फर्जी पास और BJP का झंडा लगाकर चलता था गुलफामुद्दीन, मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार
गाजियाबाद से विधायक के फर्जी प्रतिनिधि गुलफामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह कार से गुजरात जा रहा था और 3.18 लाख रुपये वापस लेने के लिए डीआइजी से सिफारिश करवाने का दावा करता है। जांच में पता चला कि वह शातिर है, दो निकाह कर चुका है, कार पर विधानसभा का फर्जी पास लगाता था और टोल शुल्क भी नहीं चुकाता था।
जागरण संवाददाता, मेरठ। विधायक के फर्जी प्रतिनिधि गुलफामुद्दीन को पुलिस ने शनिवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वह कार से गुजरात के लिए निकलने वाला था। उसका कहना है कि उधार दी गई 3.18 लाख रुपये निकालने के लिए ही डीआइजी से सिफारिश कराई थी। जांच में सामने आया कि आरोपित बेहद शातिर है। दो-दो निकाह कर चुका है। उसने कार पर विधानसभा का फर्जी पास लगा रखा था। किसी भी टोल पर शुल्क भी नहीं देता था।
अपने आप को विधानसभा सदस्य बता देता था। कार के आगे और पीछे शीशे पर भाजपा का स्टीकर और झंडा लगा था। गाजियाबाद के मुरादनगर की प्रीत विहार कालोनी निवासी गुलफामुद्दीन ने 23 जुलाई को डीआइजी कलानिधि नैथानी के सामने पेश होकर मेरठ निवासी मोहम्मद उवेश पर 3.18 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। गुलफामुद्दीन ने बताया कि उवेश और उसके पिता आकिल रकम नहीं लौटा रहे हैं। उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।
एमएलसी रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि बताया
लफामुद्दीन ने खुद को एमएलसी रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि बताया। फर्जी लेटरपैड पर विधायक गौरी शंकर वर्मा का हस्ताक्षर किया सिफारिश पत्र भी डीआइजी को सौंपा था। जांच में यह पत्र फर्जी मिला। उसके बाद गुलफामुद्दीन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि गाजियाबाद से गुलफामुद्दीन कार में सवार होकर गुजरात के लिए निकल गया था। उसके परिवार के लोग गुजरात में रहते हैं। तभी पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया।
कार के साथ ही गुलफामुद्दीन को थाने लाया गया। जांच में पता चला कि उसने पहली शादी रेशमा की थी। इसके बाद गाजियाबाद की शबनम से दूसरी शादी की। पुलिस गुलफामुद्दीन का पूरा रिकार्ड जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कार उसने कहां से खरीदी थी। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि आरोपित से गहन पूछताछ की जा रही है। मुकदमे में विधानसभा के फर्जी पास के आरोप को भी जोड़ा जाएगा।
