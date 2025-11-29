कार पर विधानसभा का फर्जी पास और BJP का झंडा लगाकर चलता था गुलफामुद्दीन, मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधायक के फर्जी प्रतिनिधि गुलफामुद्दीन को पुलिस ने शनिवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वह कार से गुजरात के लिए निकलने वाला था। उसका कहना है कि उधार दी गई 3.18 लाख रुपये निकालने के लिए ही डीआइजी से सिफारिश कराई थी। जांच में सामने आया कि आरोपित बेहद शातिर है। दो-दो निकाह कर चुका है। उसने कार पर विधानसभा का फर्जी पास लगा रखा था। किसी भी टोल पर शुल्क भी नहीं देता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने आप को विधानसभा सदस्य बता देता था। कार के आगे और पीछे शीशे पर भाजपा का स्टीकर और झंडा लगा था। गाजियाबाद के मुरादनगर की प्रीत विहार कालोनी निवासी गुलफामुद्दीन ने 23 जुलाई को डीआइजी कलानिधि नैथानी के सामने पेश होकर मेरठ निवासी मोहम्मद उवेश पर 3.18 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। गुलफामुद्दीन ने बताया कि उवेश और उसके पिता आकिल रकम नहीं लौटा रहे हैं। उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।

एमएलसी रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि बताया लफामुद्दीन ने खुद को एमएलसी रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि बताया। फर्जी लेटरपैड पर विधायक गौरी शंकर वर्मा का हस्ताक्षर किया सिफारिश पत्र भी डीआइजी को सौंपा था। जांच में यह पत्र फर्जी मिला। उसके बाद गुलफामुद्दीन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि गाजियाबाद से गुलफामुद्दीन कार में सवार होकर गुजरात के लिए निकल गया था। उसके परिवार के लोग गुजरात में रहते हैं। तभी पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया।