उरई विधायक का था फर्जी लेटरपैड, खुद को बताया विप सदस्य प्रतिनिधि... डीआइजी को शक हुआ तो यूं खुली सारी पोल
मुरादनगर के एक व्यक्ति ने उरई विधायक के फर्जी लेटरपैड का इस्तेमाल कर खुद को विधान परिषद सदस्य का प्रतिनिधि बताया। डीआइजी को शक होने पर जांच हुई, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी ने कई लोगों को ठगने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आजमगढ़ के विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर का गाजियाबाद और बागपत जनपद का प्रतिनिधि बनकर गुलफामुद्दीन ने जालोन के उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा के लेटर पैड पर हस्ताक्षर कर डीआइजी कलानिधि नैथानी से सिफारिश की। लेटर पैड देखकर डीआइजी को संदेह हुआ। उन्होंने विधायक गौरी शंकर से बातचीत की। विधायक ने लेटर पैड पर हुए हस्ताक्षर अपने न होने की बात कही, जिस पर एसपी सिटी को मामले की जांच की। जांच में पूरा मामला फर्जी मिला। विधायक की तहरीर पर गुलफामुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
गाजियाबाद के मुरादनगर की प्रीत विहार कालोनी निवासी गुलफामुद्दीन खुद को विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर का गाजियाबाद और बागपत प्रतिनिधि बताता है। गुलफामुद्दीन ने 23 जुलाई को डीआइजी कलानिधि नैथानी के सामने पेश होकर शिकायत की। आरोप लगाया कि लिसाड़ीगेट के खुशहाल नगर निवासी उवेश पुत्र आकिल हाल निवासी खत्ता रोड ब्रह्मपुरी को 3.18 लाख रुपये उधार दिए थे।
गुलफामुद्दीन ने बताया कि उवेश और आकिल उक्त रकम नहीं लौटा रहे है। उल्टे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गुलफामुद्दीन ने खुद को एमएलसी रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि बताया। साथ ही विधायक गौरी शंकर वर्मा की फर्जी लेटरपैड हस्ताक्षर कर दी गई। उसमें लिखा था कि उवेश और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया जाए। डीआइजी को लेटर पैड पर हस्ताक्षर देकर संदेह हो गया।
उन्होंने विधायक से फोन पर बातचीत की। साथ ही वाट्सएप पर लेटरपैड भेज दी। तब विधायक ने हस्ताक्षर और लेटरपैड को फर्जी बताया। उसके बाद डीआइजी ने पूरे मामले की जांच एसपी सिटी आयुष विक्रम को दी। जांच में स्पष्ट हुआ कि गुलफामुद्दीन ने ही फर्जी लेटरपैड तैयार कर विधायक के हस्ताक्षर किए थे। विधायक की तरफ से मामले की तहरीर दी गई, जिस पर ब्रह्मपुरी थाने में आरोपित गुलफामुद्दीन के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कर लिया।
विधायक की लेटरपैड पर सिफारिश की थी
फर्जी दस्तावेज तैयार कर गुलफामुद्दीन ने विधायक की लेटरपैड पर सिफारिश की थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी को मुरादनगर दबिश भेजी गई है।-आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी
हमारे फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे
डीआइजी कलानिधि नैथानी की काल आई थी। उन्होंने वाट्सएप पर एक लेटरपैड भेजी थी, जिस पर हमारे फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। हमारी तरफ से गुलफामुद्दीन की कोई सिफारिश नहीं की गई। इसलिए हमने पहले इसकी जांच कराई। फिर आरोपित गुलफामुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।-गौरी शंकर वर्मा, विधायक उरई
