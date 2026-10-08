खराब खड़ी एंबुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करने में मदद कर रहा था डंपर चालक... खुद हादसे का शिकार हो गया

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ)। खराब एंबुलेंस को हाईवे पर पीछे से धक्का देकर स्टार्ट कराने का प्रयास कर रहे डंपर चालक इसरार की बुधवार तड़के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसा सकौती क्षेत्र में नंगली आजड़ गेट के सामने हुआ। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के अनुसार, बुधवार करीब तीन बजे नंगली आजड़ गेट के पास एंबुलेंस खराब हो गई थी। चालक शिवम ने आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों से मदद मांगी। वहां मौजूद डंपर चालक इसरार भी सहायता के लिए रुका। वह एंबुलेंस को पीछे से धक्का देकर स्टार्ट कराने का प्रयास कर रहा था, तभी हाईवे से गुजर रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।