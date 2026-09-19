मेरठ: मारपीट प्रकरण में समझौते की 'पटकथा' धराशाई; फेसबुक पर दिग्विजय भाटी बोले- कोई शपथ पत्र नहीं दिया

जागरण संवाददाता, मेरठ। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव मारपीट प्रकरण में समझौते की पटकथा अंत में धराशाई हो गई। समझौते को लेकर तीनों की मांग अलग अलग थी। खाकी और खादी मिलकर भी तीनों को एक मंच पर नहीं कर पाए।

मोहित जाटव ने वीडियो वायरल कर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया। खुद की किरकिरी होती देखकर दिग्विजय भाटी भी फेसबुक पर लाइव आया और उसने सफाई दी कि हमारी तरफ से कोई शपथ पत्र नहीं दिया है, हम अपने पहले ही बयान पर कायम है।

अभी तक मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, दिग्विजय भाटी ने इस बार रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई मांग नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि पर्दे के पीछे समझौते की पटकथा लिखी जा चुकी है। सभी के मनमुताबिक, रकम नहीं मिलने पर समझौता नहीं हो सका।

भारतीय किसान यूनियन बीआर आंबेडकर के अध्यक्ष डा. दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित कुमार ने आइपीएस अविनाश पांडेय से 19 अगस्त को उनके कार्यालय पर मिलने के लिए गए थे। आरोप था कि एसएसपी अविनाश पांडेय ने अपने कैबिन में मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी की पिटाई की। जिससे दिग्विजय भाटी की आंख पर गंभीर चोट लगी थी। तभी सिविल लाइन थाने के तत्कालीन प्रभारी अखिलेश गौड़ को पहले पुलिस लाइन भेजा और फिर सस्पेंड कर दिया। भाटी और मोहित ने अखिलेश गौड़ पर यातनाएं देने का आरोप लगाया था।

सपा विधायक अतुल प्रधान ने एडीजी भानु भास्कर से मिलकर भी सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तब एडीजी ने मामले की जांच डीआइजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंप दी थी। मामले की जांच सहारनपुर डीआइजी कर रहे हैं। वह मेरठ आकर साक्ष्य भी जुटाकर ले गए थे।