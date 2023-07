Monsoon में रखें सेहत का ख्याल, जलभराव ने बढ़ाया डेंगू और मलेरिया का खतरा, डाक्टर की सलाह से रहें स्वस्थ्य

Health Tips In Monsoon जगह-जगह जलभराव ने बढ़ाया डेंगू और मलेरिया का खतरा रखें सावधानी। टाइफाइड बुखार भी इन दिनों होने वाली बीमारी है। सिरदर्द बुखार भूख में कमी और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। इन दिनों सर्दी-जुकाम खांसी समान्य बुखार के मरीज भी आ रहे हैं। उक्त बीमारियों के लक्षण दिखते ही तत्काल उपचार शुरू कर दें। देरी से परेशानी हो सकती है।

जगह-जगह जलभराव ने बढ़ाया डेंगू और मलेरिया का खतरा, रखें सावधानी

मेरठ, जागरण संवाददाता: बरसात होने के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया है। इससे फैली गंदगी परेशान कर रही है। इसी के साथ मच्छरों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इन मच्छरों से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है। पिछले साल जिले में मलेरिया के 40 और 348 डेंगू रोगी मिले थे। इस साल अभी तक मलेरिया के छह और डेंगू के दो रोगी मिल चुके हैं। तीन महीने रहता है मच्छरों से अधिक खतरा जुलाई से सितंबर तक मच्छरों का प्रजनन काल होता है। इन दिनों इनसे बचाव की सबसे अधिक जरूरत होती है। इन दिनों मच्छरों से डेंगू और मलेरिया फैलने की आशंका रहती है। बचाव के लिए जरूरी है कि मच्छरों को न पनपने दें। इसके लिए सबसे जरूरी पानी का जमा न होने देना है। तत्काल शुरू करें उपचार जिला अस्पताल में वरिष्ठ फिजिशियन डा. अनुराग तोमर कहते हैं कि डेंगू के लक्षण सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, प्लेटलेट्स कम होना हो सकते हैं। मलेरिया में भी बुखार, उल्टी और सिरदर्द जैसी परेशानी होती हैं। दूषित भोजन और पानी से हेपेटाइसटिस की समस्या आपके लिवर को नुकसान कर सकती है। ऐसे में बासी भोजन और दूषित जल के इस्तेमाल से बचें। जिला मलेरिया अधिकारी डा. सत्यप्रकाश ने बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए पानी जमा होने से रोकने पर ध्यान देना जरूरी है। इसी पानी में मादा मच्छर अंडे देती है। घर के आसपास सफाई रखें।

कूलर, एसी, फ्रिज की ट्रे या किसी भी जल पात्र में पानी जमा न होने दें।

मच्छरों से बचाव को पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।

मच्छरदानी का उपयोग करना अच्छा रहता है।

कोई भी बुखार मलेरिया या डेंगू हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। एक जुलाई से पूरे माह विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो गया है।

Edited By: Abhishek Saxena