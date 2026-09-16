मेरठ सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर: भारी पुलिस बल तैनात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण अभियान

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूरी तरह व्यावसायिक परिसर के खिलाफ बुधवार को आवास एवं विकास परिषद में कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही सेंट्रल मार्केट आने वाले सभी मार्गों पर बेरीकेडिंग कर पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। पांच निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तीन निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। दो अन्य में कार्रवाई चल रही है।

बता दें कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 44 व्यावसायिक परिसर के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। शास्त्री नगर आवास विकास चौराहे पर आने जाने वालों को रोका गया। इन पर कार्रवाई प्रस्तावित शास्त्री नगर 697/2, 492/3, 498/3, 1313/3,1314/3, 12/2, 670/6 में कार्रवाई प्रस्तावित है। यह सभी निर्माण आरटीओ रोड पुलिस चौकी चौराहे से लेकर नई सड़क के बीच में है। आवास विकास परिषद की ओर से सील किए गए 44 भूखंडों में से 16 परिसरों में ही सेटबैक छोड़ने की कार्रवाई पूरी हुई है। 28 भूखंड स्वामियों ने अभी तक अपने प्रतिष्ठानों से अवैध निर्माण नहीं हटाया है।

तीन संपत्तियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई परिषद ने संपत्तियों के मालिकों को 15 दिन में अपना निर्माण तोड़ने के लिए कहा था। इनमें से कई निर्माण ऐसे हैं जिन्होंने अपना अवैध निर्माण अभी तक नहीं हटाया है। ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।