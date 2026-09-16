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मेरठ सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर: भारी पुलिस बल तैनात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण अभियान

By Om BajpaiEdited By: Abhishek Saxena
Published: Wed, 16 Sep 2026 08:41 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 09:19 AM (IST)

Meerut News: मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के ...और पढ़ें

HighLights

  1. सेंट्रल मार्केट में अवैध व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान शुरू।

  2. सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है।

  3. पांच में से तीन अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात।

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूरी तरह व्यावसायिक परिसर के खिलाफ बुधवार को आवास एवं विकास परिषद में कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही सेंट्रल मार्केट आने वाले सभी मार्गों पर बेरीकेडिंग कर पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। पांच निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तीन निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। दो अन्य में कार्रवाई चल रही है।

बता दें कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 44 व्यावसायिक परिसर के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

mtr police 16 sept small

शास्त्री नगर आवास विकास चौराहे पर आने जाने वालों को रोका गया।

इन पर कार्रवाई प्रस्तावित

शास्त्री नगर 697/2, 492/3, 498/3, 1313/3,1314/3, 12/2, 670/6 में कार्रवाई प्रस्तावित है। यह सभी निर्माण आरटीओ रोड पुलिस चौकी चौराहे से लेकर नई सड़क के बीच में है। आवास विकास परिषद की ओर से सील किए गए 44 भूखंडों में से 16 परिसरों में ही सेटबैक छोड़ने की कार्रवाई पूरी हुई है। 28 भूखंड स्वामियों ने अभी तक अपने प्रतिष्ठानों से अवैध निर्माण नहीं हटाया है। 

तीन संपत्तियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 

परिषद ने संपत्तियों के मालिकों को 15 दिन में अपना निर्माण तोड़ने के लिए कहा था। इनमें से कई निर्माण ऐसे हैं जिन्होंने अपना अवैध निर्माण अभी तक नहीं हटाया है। ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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