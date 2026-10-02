दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे बनने पर मेरठ ही नहीं, दिल्ली से प्रयागराज की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

जागरण संवाददाता। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण यदि जल्द शुरू हो जाए तो यह दिल्ली व प्रयागराज के बीच की दूरी भी कम कर देगा। वर्तमान में मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर बिजौली गांव में जहां गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से नौ किमी की दूरी पर इसी हाईवे पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण उतर रहा है। यदि यह चरण जल्द तैयार हो जाएगा तो दिल्ली व प्रयागराज के वाहन एक-दूसरे का उपयोग तेजी से करेंगे।

वर्तमान में दिल्ली-प्रयागराज के वाहनाें को पुराने दिल्ली-लखनऊ मार्ग यानी पुराना एनएच 24 वर्तमान में एनएच-नौ का उपयोग करना पड़ता है। वाहनों की संख्या अधिक होने से इस हिस्से में जाम का सामना करना पड़ता है या फिर गति मंद हो जाती है।

दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली के वाहन के वाहन सीधे पांचवें चरण से मेरठ-बुलंशहर हाईवे पर उतरेंगे। यहां से नौ किमी दूर बढ़ते हुए बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर जाएंगे। मेरठ-बुलंदशहर हाईवे का यह नौ किमी हिस्सा जाम मुक्त रहता है इसलिए इस पर दौड़ते हुए वाहनों को एक समान गति मिल जाती है। यानी वाहन दिल्ली से समान गति से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं।

वर्तमान में दिल्ली के वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के पास सिंभावली इंटरचेंज का उपयोग करना पड़ता है। वहीं कुछ वाहन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से हापुड़ होते हुए बिजौली पहुंचते हैं फिर वहां से गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करते हैं। इन दोनों विकल्पों से अधिक समय लगता है और जाम का भी कई बार सामना करना पड़ जाता है। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे व दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें चरण को जोड़ने के लिए भी एक छोटा कनेक्टर बनाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। एनएचएआइ का डीपीआर तैयार करा रहा है। इस कनेक्टर के बनने से इन दोनों शहरों के लिए वाहनों को मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर नहीं उतरना पड़ेगा।