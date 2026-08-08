Delhi-Dehradun Highway पर युवती की शर्मनाक हरकत, बाइक पर दो युवकों के बीच बैठने से हादसे का भी था खतरा

जागरण संवाददाता, मेरठ। सार्वजनिक स्थान पर अमर्यादित आचरण करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें बाइक सवार एक युवती व दो युवक का आचरण शर्मसार करने वाला है।

हाईवे पर दोनों युवकों के बीच बैठी युवती की हरकत की किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी। वीडियो पर लोगों के तीखे कमेंट कर पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर शनिवार को सात सेकेंड की एक वीडियो वायरल हुई। इसमें एक बाइक तेज रफ्तार से दौड़ रही है। बाइक पर दो युवकों के बीच में एक युवती पीछे की ओर मुंह किए बैठी है। पीछे बैठे युवक से वह चलती बाइक पर आपत्तिजनक व्यवहार कर रही है। हाईवे पर आगे पीछे दर्जनों वाहन दौड़ रहे हैं।

बाइक सवार युवक-युवती के इस व्यवहार की पीछे कार से जा रहे किसी युवक ने मोबाइल से वीडियो बना ली। बाइक का नंबर मेरठ का है। यह वीडियो दिल्ली-देहरादून हाईवे पर परतापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर लोगों के तीखे कमेंट आए। लोगों का कहना था कि इस आपत्तिजनक व्यवहार से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी।