दिल्ली को उत्तराखंड से कनेक्ट करने वाले इस हाईवे की बदलेगी सूरत, यूपी के कई शहरों को मिलेगा सीधा फायदा

संजीव तोमर, मोदीपुरम। अब जल्द ही आपको दिल्ली-देहरादून हाईवे अापको चमकता और हरियाली के साथ दिखाई देगा। एनएचएआइ दून हाईवे पर मेरठ में परतापुर तिराहे से लेकरर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक 78.3 किमी के दायरे में डिवाइडर, फुटपाथ, फ्लाईओवर के ऊपर रंगाई और पुताई, स्लैब निर्माण, पर तारकोल डालकर उसके ऊपर बारीक दानेदार बजरी को डालने का कार्य शुरू हो गया है। इन सभी कार्य के लिए एक अरब रुपया जारी किया गया है।

मेरठ स्थित एनएचएआइ कार्यालय की कार्य सीमा परतापुर से लेकर रामपुर तिराहे तक है। इसकी दूरी 78.3 किमी की है। वेस्टर्न यूपी टोलवे कंपनी का भी यही कार्य क्षेत्र है, जिसका सिवाया टोल प्लाजा है। हालांकि दून हाईवे पर वेस्टर्न यूपी टोलवे कंपनी का मेंटीनेंस विभाग समय-समय पर मेजर मेंटीनेंस कार्य कराता रहता है। मगर, यह पहली बार सौ करोड़ यानी एक अरब रुपये की भारी भरकम धनराशि सौंदर्यीकरण और मेर मेंटीनेंस कार्य के लिए दी गई है।

इस धनराशि से दून हाईवे पर जहां भी रेलवे फ्लाईओवर है, उसके ऊपर अभी तक महज तीन फीट ऊंची लोहे की चौड़ी प्लेट से तैयार ग्रिल लगी हुई थी। मगर, करीब दो साल पहले जिटौली रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर से एक महिला ने अपने पारिवारिक झगड़े में कूदने का प्रयास किया था।

हालांकि तब कुछ राहगीरों ने देखा तो शोर मचाते हुए उसे पकड़ा था। अब, जिटौली रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर पुरानी ग्रिल के बाहरी ओर साढ़े चार फीट ऊंची लोहे की प्लेट वाली ग्रिल लगाने का कार्य चल रहा है। इसी तरह डिवाइडर और फुटपाथ की रंगाई, डिवाइडर पर लगे पौधों का रखरखाव, सौ से अधिक जगहों पर सड़क के ऊपर पेंचवर्क का कार्य चल रहा है।