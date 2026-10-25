दिल्ली जा रहे हैं तो ध्यान दें! ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू हैं, एक लाख से ज्यादा वाहन नहीं घुस पाएंगे दिल्ली में

जागरण संवाददाता, मेरठ। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। आगामी एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-4 या इससे नीचे वर्जन के वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। मेरठ के भी एक लाख से ज्यादा वाहनों पर यह पाबंदी लागू हो जाएगी।

दरअसल, एक्यूआइ 200 से 300 के बीच पहुंचने को वायु गुणवत्ता के लिहाज से खराब श्रेणी में माना जाता है। इस स्थिति के बनने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का पहला चरण लागू कर दिया जाता है। बीते कई दिनों से एक्यूआइ में लगातार वृद्धि हुई। इसी कारण दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू कर दी गईं। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर पहले ही सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की गाइडलाइन पर दिल्ली-एनसीआर में बीएस-4 वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है।