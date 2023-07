Kanwar Yatra 2023: दिल्ली-दून हाईवे वन-वे, भयंकर जाम से लोग बेहाल, पहले सोमवार को बढ़ी कांवड़ियों की संख्या

Kanwar Yatra 2023 एसपी यातायात ने बताया कि खतौली तक कांवड़ियों की संख्या बढ़ गई है फिलहाल पुलिस ने मुजफ्फरनगर से दौराला टोल तक हाईवे को फिलहाल वन-वे किया है। टोल से गाजियाबाद तक दोनों तरफ हल्के वाहनों का संचालन हो रहा है। रविवार को कुछ समय के लिए कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर कंकरखेड़ा तक वन-वे कर दिया था।

Kanwar Yatra: दिल्ली- दून हाईवे वन वे होने पर लगा भयंकर जाम

मेरठ, जागरण संवाददाता। कांवड़ियों की आमद ज्यादा होने के बाद सोमवार की दोपहर से दिल्ली-देहरादून हाईवे को वनवे कर दिया गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। करीब दो किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लगने से लोग परेशान हो गए। अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार से वन वे किया गया सोमवार बड़ी संख्या में हाईवे पर कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस ने दोपहर 12:00 से दिल्ली देहरादून हाईवे को वनवे कर दिया गया है। वनवे करने के बाद पुलिस कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है, जिसकी वजह से हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। बागपत फ्लाईओवर से लेकर आरएएफ कट तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर के वाहन एक ही लाइन पर आने की वजह से फंस गए। उस समय पुलिस मुस्तैद नहीं की गई थी। अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी हाईवे पर रोहटा फ्लाईओवर के समीप भी जाम लगा गया था। एसपी सिटी ने बताया कि संबंधित थाना प्रभारियों को अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के आदेश दिए हैं, ताकि यातायात को सही चलाया जा सके। जाम लगने की वजह हाईवे पर बने कट पर सही व्यवस्था नहीं की गई हैं। जाम की वजह से वाहन इधर-उधर से निकल रहे थे। एक्सप्रेस-वे से दिल्ली जा सकते हैं वाहन स्वामी मेरठ से दिल्ली जाने के लिए हल्के वाहनों पर कोई रोक नहीं है। हापुड़ रोड और दिल्ली एक्सप्रेस-वे से दिल्ली जा सकते हैं। उनके लिए सभी रास्ते फिलहाल खुले हुए हैं। शहर के अंदर भी अभी यातायात व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि मेरठ के लोगों को दिल्ली जाने में अभी कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। एसएसपी रोहित सजवाण ने बताया कि दिल्ली हाईवे पर लगी ड्यूटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही गंगनहर की पटरी की व्यवस्था भी देखी जा रही है, क्योंकि गंगनहर पटरी पर कांवड़ियों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को वहां मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं।

