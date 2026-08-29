दिग्विजय भाटी ने दस सितंबर को बुलाई दलित-गुर्जर महापंचायत, पुलिस पिटाई मामले में DIG जांच पर सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की पिटाई प्रकरण में जश्मदीद फैजल को सहारनपुर के डीआईजी कार्यालय में बयान देने के लिए बुलाया गया। फैजल ने सहारनपुर जाने से मना कर दिया और कहा कि टीम मेरठ आकर बयान दर्ज करे।

दिग्विजय भाटी ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि डीआईजी सहारनपुर की जांच धीमी गति से चल रही है, जो पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नौ सितंबर तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, तो 10 सितंबर को दलित-गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाटी ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर कराए बिना वे मानने को तैयार नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि इंस्पेक्टर अखिलेश गौड ने किसान नेताओं की पिटाई के दौरान फिल्मी गाने पर डांस भी कराया था। यह लगाया है आरोप दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के मुताबिक, 19 अगस्त को गैंग्सटर के एक मुकदमे में निष्पक्ष कार्रवाई के लिए दोनों एसएसपी आफिस पहुंचे थे। वहां पर मौजूद तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय ने इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ के साथ मिलकर उनकी पिटाई की थी।

इसके बाद एसओजी आफिस में लाकर इंस्पेक्टर अखिलेश ने साथियों को लगाकर दोनों को फिर पिटवाया था। उनका कहना था कि सिविल लाइंस थाने की जीडी में तस्करा डाला गया, स्कूटी फिसलने दोनों को चोट लगी है। मामला शासन स्तर तक गरमाने पर अविनाश पांडेय को एसएसपी पद से हटाकर डीजीपी कार्यालय संबद्ध कर दिया गया था, जबकि अखिलेश गौड समेत आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अखिलेश को निलंबित कर दिया गया। किसान नेताओं के साथ मारपीट करने वाले एसएसपी के पीआरओ अजयदीप पर अभी अफसर मेहरबान है। हालांकि एसओजी टीम में तैनात अन्य पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में आ रहे है।