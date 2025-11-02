प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलकर करता था ठगी, 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने का देता था लालच...यूं हुआ राजफाश

जागरण संवाददाता, मेरठ। अंतरराज्यीय साइबर ठग अलाउद्दीन मलिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलकर साइबर ठगी करता था। अलाउद्दीन के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और यूपी के विभिन्न जनपदों में साइबर ठगी के काफी मामले सामने आए है। शनिवार को राजस्थान पुलिस अलाउद्दीन को जेल से बी वारंट पर अपने साथ ले गई, ताकि पुराने मुकदमों में उसे आरोपित बनाया जा सके। उस पर गैंग्सटर लगाने की तैयारी है। अलाउद्दीन का मददगार उसका पिता अय्यूब पकड़ से दूर है।

भाजपा से जुड़े अय्यूब मलिक निवासी रेजीडेंसी बिजली बंबा का बेटा अलाउद्दीन मलिक दुबई में बैठकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली कई शहरों में करोड़ों की साइबर ठगी कर चुका है। जून में पुलिस ने अलाउद्दीन के साथी वकार निवासी अहमद नगर लक्खीपुरा, शाहरुख निवासी सुहेल गार्डन मिलन पैलेस, मोनू निवासी अहमद नगर और समीर निवासी अहमद नगर को जेल भेज दिया। उनसे 36 एटीएम कार्ड, 27 बैंक पासबुक, 16 सिम कार्ड, तीन चेक बुक, 10 मोबाइल बरामद हुए थे।

30 जुलाई को पुलिस ने अलाउद्दीन और उसके साथी सोनू निवासी पहाड़पुर मवाना को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने का लालच देकर लोगों से उनकी आईडी पर बैंक खाते खुलवाता था। फिर उन्हीं के नाम से सिम जारी करा उनकी पासबुक, चेकबुक व एटीएम अपने पास रख लेता था। गिरोह के अन्य सदस्य चोरी किए गए मोबाइल फोन के नंबरों पर नई यूपीआई आइडी बनाकर ठगी की रकम उन खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि अलाउद्दीन को राजस्थान की जयपुर पुलिस बी वारंट पर जेल से ले गई है। पुराने मुकदमों में उसे आरोपित बनाकर रिकवरी की जानी है। अलाउद्दीन के खिलाफ मेरठ में दर्ज मुकदमों में आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है।