चाची ने पार की हैवानियत की हद, 11 साल की भतीजी के निजी अंग में डाला ज्वलनशील पदार्थ, यह था मामला
मेरठ के जानी खुर्द में एक चाची ने संपत्ति के लालच में 11 साल की भतीजी के निजी अंग में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। अनाथ बच्ची के साथ मारपीट भी की गई। स्कूल में शिक्षिका को घटना की जानकारी होने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, जानी खुर्द (मेरठ)। मेरठ के जानी खुर्द थानाक्षेत्र के एक गांव में बेरहम चाची ने 11 साल की भतीजी के साथ हैवानियत की हद पार कर दी। बिन मां-बाप की बच्ची से बुरी तरह मारपीट की, फिर उसके निजी अंग में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। यह सब संपत्ति के लालच में किया गया। बच्ची दर्द से कराहते हुए स्कूल पहुंची।
शिक्षिका ने कारण पूछा तो रोते हुए आप बीती बताई। शिक्षिका ने तत्काल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षिका ने ही चाचा-चाची के खिलाफ तहरीर दी है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 11 साल की बच्ची गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा सात की छात्रा है। स्कूल की शिक्षिका के अनुसार इस बच्ची के चाचा-चाची काम करने व उसके हिस्से में आने वाली संपत्ति के लालच में आए दिन उससे मारपीट करते हैं। कई दिन छुट्टी पर रहने के बाद सोमवार को बच्ची स्कूल पहुंची तो दर्द से कराह रही थी।
शिक्षिकाओं ने बच्ची से उसकी परेशानी के बारे मे पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि पांच दिन पूर्व उसकी चाची मारपीट की और उसके निजी अंग में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। शिक्षिकाओं ने महिला हेल्पलाइन में फोन कर पुलिस की मदद से बच्ची को पांचली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
जानी थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि चिकित्सक परीक्षण करवाने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बच्ची को वन स्टाफ सेंटर भिजवाया गया है। बच्ची के नाम कितनी जमीन निकलकर आ रही है, उसकी भी जांच की जा रही है। बताया गया है कि सात साल पूर्व बच्ची की मां घर छोड़कर चली गई थी। उसके कुछ समय बाद पिता की मौत हो चुकी है। जिसके बाद से बच्ची गांव में अपने चाचा-चाची के साथ रह रही थी।
