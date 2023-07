युवती ने प्रेमी संग विवाह कर हरिद्वार से कांवड़ लाने का लिया संकल्प आसमा से संजना बन की संजीव से शादी कांवड़ लेने हरिद्वार रवाना। शादी से पहले युवती ने किया मतांतरण। इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित हुए तो शादी का चला पता। स्वजन को जब इसकी जानकारी हुई ताे उन्होंने बेटे को फोन किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच आफ है।

ऐसी शिवभक्ति नहीं देखी होगी, पहले धर्म परिवर्तन फिर कांवड़ लेने हरिद्वार गई युवती, आसमा से संजना बन की शादी

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, अमीनगर सराय। मतांतरण कर एक युवती ने प्रेमी के साथ दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी की। बाद में दोनों कावंड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए। नव दंपती के स्वजन शादी से खुश नहीं है। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर के संजीव और ग्राम बिलौचपुरा की संप्रदाय विशेष की आसमा की शादी के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। एक साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव व आसमा के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसका पता उनके स्वजन को चल गया था। जो उनकी शादी के लिए सहमत नहीं हुए। पर उन दोनों ने शादी करने की ठान ली थी। इसी के चलते आसमा ने मतांतरण कर अपना नाम बदलकर संजना रखा। फिर उन दोनों ने सोमवार को दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की। जहां से नव दंपती कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए शादी की फोटो उनकी शादी के कार्यक्रम व सर्टिफिकेट के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए तो इसका पता दोनों के स्वजन को चला। आसमा उर्फ संजना के स्वजन, संजीव के घर पहुंचे। दोनों के स्वजन की आपस में बातचीत हुई। वहीं संजीव के पिता सुभाष चंद का कहना है कि बेटा रविवार को घर से हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए बोलकर गया है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि बेटे संजीव ने आसमा उर्फ संजना से प्रेम विवाह कर लिया है। संजीव का मोबाइल स्विच आफ है, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस शादी से उनका परिवार खुश नहीं है।

Edited By: Abhishek Saxena