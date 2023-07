Rapid Rail Meerut: छह दिन में तैयार हो जाएगी आखिरी सुरंग, भैंसाली से बेगमपुल तक बनेगी, ये हैं भूमिगत स्टेशन

Rapid Rail Train Meerut News In Hindi अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था भैंसाली में पहली सुरंग का कार्य। महीने के अंदर तैयार हो जाएगी छह सुरंग। 3.5 किमी की बनाई जा रही हैं दो समानांतर सुरंगें! 5.5 किमी शहर में है भूमिगत कारिडोर। 600 मीटर के तीखे माेड़ में। एफकांस कंपनी तैयार कर रही है सुरंग। तेजी से चल रहा है काम।

Rapid Rail Train: छह दिन में तैयार हो जाएगी आखिरी छठी सुरंग

मेरठ, जागरण संवाददाता। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर पर शहर में अंतिम छठी सुरंग का निर्माण कार्य छह दिन बाद पूर्ण हो जाएगा। छठी सुरंग भैंसाली से बेगमपुल तक बनाई जा रही है। यहां भूमिगत हिस्से की लंबाई लगभग 5.5 किमी है जिसमें 3.5 किमी की दो समानांतर सुरंग बनाई जा रही है। पांच सुरंगों का निर्माण हो चुका है, उनमें पटरी बिछाने से संबंधित कार्य हो रहे हैं। पहली सुरंग बनाने का कार्य 19 अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। सुरंग निर्माण से मिलेगी उपलब्धि 15 महीने के भीतर सभी छह सुरंगों का निर्माण पूर्ण करके एनसीआरटीसी उपलब्धि हासिल कर लेगा। सभी सुरंग के निर्माण के लिए लगभग 35 हजार टनल सेगमेंट का प्रयोग किया गया है। सात सेगमेंट से एक रिंग बनती है और रिंग से सुरंग आकार लेती है। सुरंग का व्यास 6.5 मीटर है जिसे 180 किमी प्रति घंटे की गति के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये हैं भूमिगत स्टेशन मेरठ सेंट्रल भैंसाली बेगमपुल

600 मी के तीखे मोड़ में सुरंग बनाने सफल हुआ सुदर्शन

भैंसाली से बेगमपुल तक इस आखिरी सुरंग का हिस्सा भीड़- भाड़ वाले इलाकों को पार करती हुई बेगमपुल नाले के नीचे से होती हुई बेगमपुल स्टेशन तक पहुंच रही है। इस हिस्से में 600 मीटर रेडियस का तीखा मोड़ भी था। यह चुनौतीपूर्ण था लेकिन इसे तैयार करने में टीबीएम यानी सुदर्शन सफल रहा।

