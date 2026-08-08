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    'फूल नहीं हमारी आस्था का हुआ सम्मान', मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत से गदगद हुए कांवड़िए

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:33 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया, जिससे उनकी यात्रा यादगार बन गई। कांवड़ियों ने इसे अपनी आस्था का ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मुख्यमंत्री योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा।

    2. हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा देख कांवड़िए हुए भावुक।

    3. शिवभक्तों ने इसे अपनी आस्था और तपस्या का सम्मान बताया।

    डिजिटल डेस्क, मेरठ। तपती सड़क, पैरों में छाले और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा...। भगवान शिव के प्रति आस्था में लीन कांवड़ियों के लिए शनिवार का दिन उस समय यादगार बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की धरती पर उनका पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। इसके अलावा हेलिकॉप्टर द्वारा आसमान से बरसते फूलों को देखकर भी कांवड़िए भाव-विभोर हो उठे। किसी ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया तो किसी ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अपनी खुशी जताई। हेलिकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा ने कांवड़ियों के उत्साह में जैसे नई ऊर्जा भर दी।

    फूल नहीं, आस्था पर बरसा सम्मान
    जैसे ही हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा शुरू हुई, सड़क पर चल रहे कांवड़ियों ने ‘हर-हर बम-बम’ का उद्घोष करते हुए अपने हाथ उठाकर आभार प्रकट किया। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस दौरान कांवड़ियों के चेहरों पर थकान की जगह उत्साह और गर्व नजर आया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर फरीदाबाद जा रहे शिवभक्त राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री का कांवड़ियों के बीच आकर उनका सम्मान करना गौरव की बात है। योगी जी ने हम पर सिर्फ फूल नहीं बरसाए, हमारी आस्था, तपस्या और भक्ति का सम्मान किया है। यह पल जिंदगी भर याद रहेगा।

    रास्ते की थकान पलभर में उतर गई
    दिल्ली निवासी रोहित ने कहा कि कई दिनों से पैदल चलने के कारण शरीर थक गया था। उमस-गर्मी व भीड़ के बीच यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन जब हेलिकॉप्टर से फूल बरसे और सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए तो सारी थकान जैसे एक क्षण में गायब हो गई। रोहित के साथ यात्रा कर रहे अन्य शिवभक्तों ने कहा कि हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं। मेरठ में योगी जी ने जिस तरह हमारा स्वागत किया, वह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं।

    योगी की व्यवस्थाओं ने जीत लिया दिल
    गाजियाबाद के कांवड़िए मुकुल ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं, उससे पता चलता है कि योगी सरकार हमारी यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद कांवड़ मार्ग का जायजा ले रहे हैं। हमारे ऊपर फूल बरसाकर उन्होंने संदेश दिया है कि कांवड़िए सरकार के लिए सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि भगवान शिव के भक्त और अतिथि हैं। सच में योगी जी ने हमारा दिल जीत लिया।

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    कभी नहीं भूल पाएंगे यह भव्य स्वागत
    दिल्ली निवासी अनुज ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद मेरठ में हुए भव्य स्वागत की कहानी जरूर सुनाएंगे। हम तो गंगाजल लेकर अपने शहर जा रहे हैं, लेकिन मेरठ की यह याद भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हेलिकॉप्टर से फूल बरसते देखना और मुख्यमंत्री जी को कांवड़ियों का स्वागत करते देखना हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बुलंदशहर से कांवड़ लेकर पहुंचीं लक्ष्मी ने पुष्पवर्षा को बेहद भावुक कर देने वाला क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति आस्था लेकर निकले शिवभक्तों पर फूल बरसते देख मन प्रसन्न हो गया। मुख्यमंत्री की ओर से मिला यह सम्मान खुशी और गर्व का विषय है।

    विजया और जयंती भी हुईं भावुक
    हापुड़ से आईं शिवभक्त विजया व जयंती ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति के साथ ऐसा सम्मान मिलना बेहद सुखद अनुभव है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खासकर महिला कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की गईं हैं। मेरठ में मिला यह स्वागत उनकी यादों में हमेशा बना रहेगा।

    पुष्पवर्षा के बाद कांवड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। फूलों से सजे मार्ग पर शिवभक्त बम-बम भोले के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई भगवा ध्वज लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। आसमान से बरसते फूल और सड़क पर गूंजता ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष कांवड़ यात्रा के इस पड़ाव को खास बना रहा था। कांवड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान ने उनमें नई ऊर्जा भर दी है और अब वे और उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करने बढ़ रहे हैं।

    झलकियां...

    सीएम के आने की खबर मिली तो रुक गए
    मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने पर कई अन्य राज्यों के कांवड़िए शुक्रवार रात से ही कार्यक्रम स्थल के पास बने शिविरों में रुक गए थे। हर कोई गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की छवि देखने को आतुर था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया।

    20 मिनट तक हुई पुष्पवर्षा
    कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मिनट तक निरंतर पुष्पवर्षा की। इस दौरान वह और अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे तो आसमान से एक हेलीकॉप्टर से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का दल कांवड़ पथ पर पुष्पवर्षा करता रहा।

    सीएम योगी को देखकर डीजे पर बजा- जो राम को लाए हैं...
    कांवड़ पथ से अत्यधिक संख्या में डीजे वाली बड़ी कांवड़ें भी गुजर रही थीं। जैसे ही डीजे वाली कावड़ मंच के पास पहुंचती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ जाता। इस दौरान कई कांवड़ों के डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों के स्थान पर शिवभक्तों ने ‘जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे’ गीत बजाना शुरू कर दिया।

    सिविल डेस में भी तैनात रहे पुलिसकर्मी
    पुष्पवर्षा के दौरान हजारों की संख्या में शिवभक्त नेशनल हाइवे के दोनों तरफ खडे़ हुए थे। एक तरफ यातायात का संचालन हो रहा था तो दूसरी तरफ भोलेनाथ के भक्त मंच के सामने से गुजर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी व्यवस्था संभालने को तैनात रहे।

    मुख्यमंत्री योगी ने उत्साह बढ़ाया
    मंच से गुजरने वाला हर कांवड़ यात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने देर तक ठहरने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान बड़ी कांवड़ें भी मंच के सामने से गुजर रही थीं। ऐसे में यातायात व्यवस्था बाधित न होने पाए, इसलिए सीएम योगी भी शिवभक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा भी करते। तब कांवड़ यात्री भी सीएम का अभिवादन करते हुए मस्ती में झूमते हुए गंतव्य की ओर बढ़ जाते।

    सीएम योगी ने निभाया गठबंधन धर्म
    पुष्पवर्षा के दौरान केवल भाजपा के जनप्रतिनिधि ही नहीं एनडीए के घटक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जब पुष्पवर्षा चल रही थी तो बारी-बारी से जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पुष्पवर्षा कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री की नजर रालोद पार्टी से बिजनौर के सांसद चंदन चौहान और बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान पर पड़ी। उन्होंने तुरंत दोनों सांसदों को अपने पास बुलाकर साथ में पुष्पवर्षा कराई।