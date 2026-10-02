तीन गोलियां लगने पर भी मोर्चे पर डटे रहे थे सुनील कुमार, CM योगी ने बलिदानी की पत्नी को स्मृति चिन्ह से किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, मेरठ। वर्दी का फर्ज निभाते हुए जान की परवाह न करने वाले एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार और दारोगा मुन्नेश सिंह की बहादुरी पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सम्मानित किया। मुन्नेश सिंह को राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, जबकि बलिदानी सुनील कुमार को कीर्ति चक्र मिलने के उपरांत स्मृति चिन्ह और 51 हजार रुपये का चेक दिया गया।

20 जनवरी 2025 मुठभेड़ के दौरान शरीर में तीन गोलियां लगने के बावजूद वे गंभीर रूप से घायल अवस्था में मोर्चे पर डटे रहे और उनके नेतृत्व में मुकीम काला गैंग के एक लाख रुपये के इनामी बदमाश अरशद समेत चार बदमाश मारे गए।

इसी तरह से मुन्नेश सिंह ने कंकरखेड़ा थाने में हाईवे चौकी प्रभारी रहते हुए जनवरी 2024 में लूटी गई कार का पीछा करते समय बदमाशों की गोली का शिकार हुए थे। सीने में गोली लगने के बावजूद उनकी बहादुरी और पुलिस टीम की कार्रवाई नहीं रुकी। बाद में पुलिस ने घटना में शामिल बदमाशों तक पहुंचकर कार्रवाई की।

23 जनवरी 2024 की रात कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक विवाह मंडप के बाहर से बदमाशों ने सेंट्रो कार लूट ली थी। कार में जीपीएस लगा हुआ था। सूचना मिलते ही हाईवे चौकी प्रभारी मुन्नेश सिंह पुलिस टीम के साथ बदमाशों के पीछे लग गए। जीपीएस की मदद से पुलिस ने लूटी गई कार की लोकेशन ट्रेस की और पीछा शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक बदमाश को पकड़ लिया। इसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।