सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने मुस्कराते हुए हाथ जोड़कर कांवड़ियों का अभिवादन किया। करीब दस म‍िनट यहां रुकने के बाद सीएम योगी रवाना हो गए। सीएम योगी का हेलीकॉप्‍टर मोदीपुरम स्थित एसजी ग्लोबल स्कूल में बने हेलीपेड पर उतरा यहां से वह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर इस स्कूल के पास स्थित मंच पर गए जहां उन्होंने शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की।

सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा।

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, ऑनलाइन डेस्‍क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान जमकर योगी-योगी के नारे लगे। सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने मुस्कराते हुए हाथ जोड़कर कांवड़ियों का अभिवादन किया। सीएम योगी ने अपने ऑफ‍िशि‍यल ट्वि‍टर हैंडल पर वीड‍ियो शेयर करते हुए ल‍िखा, ''यह 'पुष्पवर्षा' आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है। हर हर महादेव!'' सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा सीएम योगी का हेलीकॉप्‍टर मोदीपुरम स्थित एसजी ग्लोबल स्कूल में बने हेलीपेड पर उतरा, यहां से वह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर इस स्कूल के पास स्थित मंच पर गए, जहां उन्होंने शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। करीब दस म‍िनट यहां रुकने के बाद सीएम योगी रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुरामहादेव भी जाएंगे। वहां हेलीकाप्‍टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। #KanwarYatra #yogiaaditaynath #Meerut #UttarPradesh pic.twitter.com/sUrLzKI1hQ July 14, 2023

बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए सहारनपुर पहुंचे थे सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए सहारनपुर पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित 28 कालोनियों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और हमेशा रहेगी। कोशिश की जाएगी कि आने वाला समय ऐसा हो कि कितनी भी बरसात हो जाए, बाढ़ न आए। सीएम ने घोषणा की है कि जिन परिवारों के लोगों की जान गई है, सरकार उनके परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देगी। बर्बाद फसल की भी सीएम ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अनुमान है कि फसलों का भी सरकार मुआवजा देगी। सीएम के साथ जलशक्ति एवं बाढ़ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे।

Edited By: Vinay Saxena