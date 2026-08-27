मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा, अब नए परिवारों को मौका; इसके लिए कौन कर सकता है आवेदन?
Chief Minister Housing Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाया है, जिससे पात्र परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
HighLights
पात्र परिवार को उपलब्ध कराई जाती है आर्थिक सहायता।
अब मेरठ के 353 परिवार कर सकेंगे आवेदन।
जागरण संवाददाता, मेरठ। बेघर तथा कच्चे मकान में रहने वाले प्रदेश के गरीबों को सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत छत उपलब्ध कराने की तैयारी की है।अभी तक इस योजना में वर्ष 2011 के सर्वे के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ सपेरा, दैवीय आपदा पीड़ितों, दिव्यांगजनों, कुष्ठ रोगियों, निराश्रित महिलाओं, वृद्ध, विधवा और जनजातीय लोगों को ही मुख्यमंत्री आवास योजना का पात्र माना जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस योजना की पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है।
प्रदेश में जीरो पावर्टी सर्वे में जो नाम सामने आए थे उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची में शामिल कर लिया गया। इस पात्रता सूची से बाहर रह जाने वाले आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों भी इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत मकान बनाने के लिए पात्र परिवार को सरकार से 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
छह साल में 85 को मिला आवास, इस वर्ष 29 मकान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिला प्रशासन ने वर्ष 2018 में 1732 पात्र परिवारों की सूची जारी की थी। इसके बाद से जनपद में मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र मिलने का सिलसिला ही रूक सा गया है। वर्ष 2020 से 2026 तक छह साल में केवल 85 पात्र ही मिले जिन्हें मकान उपलब्ध कराए गए। वर्तमान वर्ष में 29 आवास का लक्ष्य निर्धारित है। जिनके लिए पात्रों की तलाश की जा रही है।
जीरो पावर्टी सर्वे के शेष 353 परिवार कर सकते हैं आवेदन
प्रदेश में जीरो पावर्टी (शून्य गरीबी) सर्वे किया जा रहा है।मेरठ में इस सर्वे में लगभग 900 परिवार शून्य गरीबी की श्रेणी में मिले। इनमें से 543 परिवारों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर लिया गया है। अब इस सर्वे सूची के शेष लगभग 353 परिवारों को प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना में आवेदन करने का अवसर दिया है।आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की प्रति और पांच फोटो जमा कराने होंगे।
ये होंगे पात्र
मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कालाजार से प्रभावित, वनटागिया, मुहसर, कोल, सहरिया , थारू, पछइया, गढ़अयाश लोहार, चेरो, बैगा और नट बिरादर के लोग शामिल हैं। बेघर, कच्चा घर वाले, विधवा महिला, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी और जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोगियों भी सीएम आवास के पात्र हैं।
ऐसे मिलती है धनराशि
मुख्यमंत्री आवास में 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पात्र परिवार को उपलब्ध कराई जाती है। पहली किस्त में 40 हजार, दूसरी किश्त में 70 हजार और तीसरी अंतिम किश्त में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।
खुद बनाएं अपना मकान, मजदूरी भी पाएं
पात्र परिवार के लोग वीबीजीरामजी योजना (पूर्व में मनरेगा) के तहत काम प्राप्त करने के भी अधिकारी होते हैं। यदि वे अपना ही मकान बनाएंगे तो भी 90 दिन तक काम कर सकेंगे तथा उन दिनों की मजदूरी का भुगतान भी उन्हें किया जाएगा।
पात्रता की शर्ते
- आश्रय विहीन परिवार
- बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला परिवार अथवा व्यक्ति
- हाथ से मैला ढोने वाला परिवार
- आदिम जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर
ये होंगे अपात्र....
- मोटरयुक्त तिपहिया और चौपहिया वाहन के मालिक।
- यंत्रीकृत तिपहिया और चौपहिया कृषि यंत्र धारक।
- किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार से अधिक सीमा वाले किसान।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो।
- आयकर दाता।
- परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार से ज्यादा हो।
- जिस परिवार के स्वामित्व में 2.5 एकड़ अथवा इससे ज्यादा सिंचित भूमि हो।
- प्राकृतिक आपदा में बेघर होने के बाद राजस्व विभाग से आर्थिक मदद प्राप्त करने वाले परिवार।
इन्होंने कहा
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा की जाती है।योजना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।मेरठ जनपद में योजना की निर्धारित शर्तों के मुताबिक पात्रों की संख्या काफी कम है।अब नियमों में बदलाव के बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
-नूपुर गोयल, सीडीओ