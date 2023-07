CCSU: फर्जी आदेश को लेकर भ्रमित न हों, सोमवार से ही शुरू हाेंगी बीएड की मुख्य व स्पेशल परीक्षाएं

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंद्ध कालेज व संस्थानों की सोमवार से शुरू हो रही बीएड मुख्य परीक्षा व बीएड स्पेशल परीक्षाएं शुरू हो रही है। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए बीएड पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र-छात्राओं को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दे दिया है जिनके द्वारा परीक्षा फार्म भर दिया गया है लेकिन विभिन्न कारणों से वे अपना परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं।

Meerut News: फर्जी आदेश को लेकर भ्रमित न हों, सोमवार से ही शुरू हो रही हैं परीक्षाए

Your browser does not support the audio element.

मेरठ। प्रिंसिपल साहब नमस्कार! मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से देवेंद्र कुमार बात कर रहा हूं। आप बीएड की मुख्य परीक्षाओं को लेकर किसी तरह भ्रमित न हों। विश्वविद्यालय की यह परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू हो रही हैं। कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यह परीक्षा कराएं। साथ ही छात्र-छात्राओं को भी यह सूचना दे दें कि वे केंद्र पर निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा के लिए उपस्थित हों। एक फर्जी आदेश ने विश्वविद्यालय को भी मुश्किल में डाल दिया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीएड मुख्य परीक्षा व बीएड स्पेशल परीक्षा के स्थगित होने के शनिवार को एक फर्जी आदेश ने विश्वविद्यालय को भी मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय ने शनिवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह फर्जी आदेश है और विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सोमवार से ही प्रारंभ हो रही हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय को परीक्षा की सूचना देने के लिए दोबारा से कवायद करनी पड़ रही है। अतिरिक्त कार्यभार देख रहे विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे धीरेंद्र वर्मा के निर्देश पर रविवार को सुबह 8 बजे ही परीक्षा नियंत्रक का कार्य कार्यालय खोला गया। साथ ही जिन कालेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी को कर्मचारियों द्वारा लगातार यह सूचना दी जा रही है कि बीएड की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सोमवार से शुरू होंगी। कोई भी छात्र-छात्रा परीक्षा से वंचित न हो। इसके लिए संबंधित कालेजों के प्राचार्य अपने स्तर से भी तत्काल सभी को सूचना प्रेषित कर दें। दोपहर करीब 2 बजे तक दो सौ कालेजों को कर्मचारियों द्वारा लगातार फोन करके सूचना दे दी गई है। बाकी को भी देने का देने की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा के लिए बनाए गए 99 केंद्र बीएड की सोमवार से शुरू हो रही मुख्य परीक्षा व स्पेशल परीक्षा के लिए मेरठ व सहारनपुर मंडल में कुल 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जबकि 12 नोडल केंद्र बनाए गए हैं।

Edited By: Abhishek Saxena