Timeless Beauty Award Wineer: विजेता चंचल, बोलीं, आत्मविश्वास कायम रखें गांव की लड़कियां, जरूर मिलेगी सफलता

Timeless Beauty Award Wineer मेरठ के गांव हसनपुर कलां की मूल निवासी चंचल खटाना ने मिसेज इंडिया प्राइड आफ नेशन 2023 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें उन्हें टाइमलेस ब्यूटी के खिताब से नवाजा गया। वर्तमान में वह अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में केबिन मैनेजर के पद पर हैं। चंचल का कहना है कि शादी के बाद भी पति ने उनका हौसला लगातार बढ़ाया।

