CCSU : डिजिटल अरेस्ट से गेमिंग फ्रॉड तक... छात्रों को बताए साइबर ठगी से बचाव के तरीके

जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाना, गेमिंग में बड़े इनाम का लालच देना और विदेश में नौकरी का झांसा देना सहित साइबर अपराधी ठगी के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। इनसे बचाव और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बताने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) में गुरुवार को साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर जागरूकता अभियान के तहत विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज (आइएलएस) और सर छोटूराम इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस अधिकारियों ने डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, आनलाइन गेमिंग फ्राड, साइबर स्लेवरी, इंटरनेट मीडिया ठगी और फर्जी निवेश योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

उपनिरीक्षक नितिन पांडेय और आकाश कुमार ने बताया कि ठग पुलिस या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं और जांच के नाम पर पैसे भेजने या बैंक की गोपनीय जानकारी देने का दबाव डालते हैं। ऐसी काल आने पर घबराने के बजाय संबंधित विभाग से स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी चाहिए। अनजान लिंक खोलने, संदिग्ध क्यूआर कोड स्कैन करने और अनधिकृत एप डाउनलोड करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। ओटीपी, यूपीआइ पिन, एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर और बैंकिंग पासवर्ड किसी से साझा न करने की सलाह दी।

सीओ सौम्या अस्थाना ने कहा कि विदेश में नौकरी और आकर्षक वेतन का लालच देकर लोगों को ऐसे नेटवर्क में फंसाया जा सकता है, जहां उनसे दबावपूर्वक आनलाइन ठगी जैसी अवैध गतिविधियां कराई जाती हैं। विद्यार्थियों से भर्ती एजेंसियों और विदेश भेजने के दावों की विश्वसनीयता जांचने को कहा। गेमिंग में मुफ्त क्वाइन, बोनस, इनाम या अकाउंट अनलाक करने के बहाने पैसे और गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है। इसके लिए आधिकारिक स्रोतों से ही एप डाउनलोड करने और अकाउंट की जानकारी साझा न करने की सलाह दी।