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CCSU Admissions: UG-PG की पहली मेरिट तैयार, ईमेल पर आएगा OTP; तभी पक्का होगा एडमिशन  

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:18 PM (IST)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) मेरठ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश सोमवार से शुरू होंगे।

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HighLights

  1. कालेजों ने विश्वविद्यालय से मिले डाटा के आधार पर मेरिट सूची की तैयार

  2. प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया करनी होगी पूरी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में स्नातक (UG) और परास्नातक (PG) पाठ्यक्रमों में प्रथम मेरिट के आधार पर प्रवेश सोमवार से होंगे।

बीपीईएस, एमपीईएस, पीजीडीपीईडी, बीएफएडी और बीएलएड तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी स्नातक एवं परास्नातक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रथम मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश होंगे।

परिसर के विभागों और कालेजों ने गुरुवार और शुक्रवार को विश्वविद्यालय से मिले डाटा के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर ली है। इसी सूची पर सोमवार को प्रवेश शुरू होंगे। प्रथम मेरिट सूची पोर्टल पर अपलोड करने की बजाय चयनित अभ्यर्थियों को सीधे रिव्यू एंड प्रोसेस विकल्प के माध्यम से एडमिशन ऑफर जारी किया गया है।

जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर विभागों में पंजीकरण कराया है, उन्हें 17 से 19 अगस्त के बीच अपने लागिन आइडी और पासवर्ड से डैशबोर्ड पर लागिन कर यह देखना होगा कि प्रवेश शुल्क जमा करने का लिंक उपलब्ध हुआ है या नहीं। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिला है, उन्हें निर्धारित अवधि में संबंधित परिसर विभाग में अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

केवल संबद्ध महाविद्यालयों व संस्थानों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को भी 17 से 19 अगस्त के बीच अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध एडमिशन ऑफर की जांच करनी होगी। जिस कालेज में प्रवेश लेना हो, उसका आफर स्वीकार करने के बाद पंजीकरण प्रपत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां और मूल अभिलेख लेकर संबंधित कालेज में प्रवेश लेना होगा।

विश्वविद्यालय ने बताया कि एडमिशन ऑफर स्वीकार करने के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से ऑफर लेटर स्वीकार करने की प्रक्रिया वैध होगी।

विश्वविद्यालय ने उन अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों, दोनों में पंजीकरण कराया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध विश्वविद्यालय परिसर के एडमिशन फी लिंक और कालेजों के एडमिशन आफर का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर यह तय करना होगा कि वे किस संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं।
यदि कालेज का प्रवेश प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो संबंधित कालेज में और यदि विश्वविद्यालय परिसर का प्रवेश प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो संबंधित विभाग में 17 से 19 अगस्त के बीच सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।