CCSU: बीपीएड, एमपीएड, एमएड, एलएलएम की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, रोल नंबर के आधार पर अपने सेंटर का नाम देंखे छात्र

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) परिसर व संबद्ध कालेजों में संचालित एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 20 और 21 अगस्त को दो पालियों में आयोजित होगी। विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता की ओर से गुरुवार को जारी सूचना में परीक्षा कार्यक्रम के साथ परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों के रोल नंबरों का आवंटन भी जारी कर दिया गया है।

20 अगस्त को पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एलएलएम की प्रवेश परीक्षा होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक एमएड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 21 अगस्त को पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एमपीएड, जबकि दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम चार बजे तक बीपीएड की प्रवेश परीक्षा होगी।

विश्वविद्यालय ने चारों पाठ्यक्रमों के लिए कुल 10,171 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। इनमें एलएलएम के 4802, एमएड के 2385, एमपीएड के 1317 और बीपीएड के 1667 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र गुरुवार से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in से लागिन आइडी के माध्यम से डाउनलोड हो रहा है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।