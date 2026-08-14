CCSU: बीपीएड, एमपीएड, एमएड, एलएलएम की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, रोल नंबर के आधार पर अपने सेंटर का नाम देंखे छात्र
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तारीख घाेषित कर दी गई है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र व ...और पढ़ें
HighLights
चारों पाठ्यक्रमों के लिए कुल 10,171 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित।
प्रवेश पत्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) परिसर व संबद्ध कालेजों में संचालित एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 20 और 21 अगस्त को दो पालियों में आयोजित होगी। विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता की ओर से गुरुवार को जारी सूचना में परीक्षा कार्यक्रम के साथ परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों के रोल नंबरों का आवंटन भी जारी कर दिया गया है।
20 अगस्त को पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एलएलएम की प्रवेश परीक्षा होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक एमएड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 21 अगस्त को पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एमपीएड, जबकि दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम चार बजे तक बीपीएड की प्रवेश परीक्षा होगी।
विश्वविद्यालय ने चारों पाठ्यक्रमों के लिए कुल 10,171 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। इनमें एलएलएम के 4802, एमएड के 2385, एमपीएड के 1317 और बीपीएड के 1667 अभ्यर्थी शामिल हैं।
प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य
विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र गुरुवार से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in से लागिन आइडी के माध्यम से डाउनलोड हो रहा है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केंद्रवार अभ्यर्थी आवंटन
- 20 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एलएलएम : एनएएस कालेज : रोल नंबर 2610001–2611200 : 1200 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एलएलएम : मेरठ कालेज : रोल 2611201–2612400 : 1200 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एलएलएम : आरजी पीजी कालेज : रोल 2612401–2613600 : 1200 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एलएलएम : कांशीराम शोधपीठ, सीसीएसयू परिसर : रोल 2613601–2614003 : 402
- 20 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 5 बजे : एमएड : एनएएस कालेज : रोल 2620001–2620700 : 700 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 5 बजे : एमएड : मेरठ कालेज : रोल 2620701–2621400 : 700 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 5 बजे : एमएड : आरजी पीजी कालेज : रोल 2621401–2621900 : 500 परीक्षार्थी
- 20 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 5 बजे : एमएड : कांशीराम शोधपीठ, सीसीएसयू : रोल 2621901–2622386 : 485 परीक्षार्थी
- 21 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एमपीएड : आरजी पीजी कालेज : रोल 2640001–2640900 : 900 परीक्षार्थी
- 21 अगस्त : प्रथम पाली : 10 से 12 बजे : एमपीएड : कांशीराम शोधपीठ, सीसीएसयू : रोल 2640901–2641318 : 417 परीक्षार्थी
- 21 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 4 बजे : बीपीएड : आरजी पीजी कालेज : रोल 2630001–2631200 : 1200 परीक्षार्थी
- 21 अगस्त : द्वितीय पाली : 2 से 4 बजे : बीपीएड : कांशीराम शोधपीठ, सीसीएसयू : रोल 2631201–2631668 : 467 परीक्षार्थी