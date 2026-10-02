CCSU : स्पेशल बैक 12 और ओडीएल-ओएल परीक्षाएं 15 अक्टूबर से

जागरण संवाददाता, मेरठ। विद्यार्थियों की ओर से बार-बार उठी मांग को देखते हुए भरवाए गए स्पेशल बैक परीक्षा फार्म के बाद अब विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। गुरुवार को विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार स्पेशल बैक परीक्षाएं 12 अक्टूबर को शुरू होंगी और 15 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही परीक्षा केंद्रों की सूची भी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सभी परीक्षाएं दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होंगी।

विश्वविद्यालय की एनईपी-2020 के अंतर्गत संचालित सत्र 2025-26 के बीए, बीएससी, बीकाम, और बीबीए, बीसीए, एलएलबी पाठ्यक्रमों के पांचवें व छठे सेमेस्टर और बीए-एलएलबी और बीकाम-एलएलबी के नौवें व 10वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षाएं होंगी। कालेज व विद्यार्थी विश्वविद्यालय पोर्टल से परीक्षा कार्यक्रम और केंद्रों को देख निर्धारित तिथियों पर अपने विषय की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर संभवत: छात्रों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

सीसीएसयू : विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 13 तक बढ़ी

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने दिसंबर-2026 के विषय सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाई है। इसमें समर्थ पोर्टल वाले पाठ्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है। परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। कालेजों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर परीक्षा फार्म 19 अक्टूबर तक आनलाइन सत्यापित करना है। इसके बाद 21 अक्टूबर तक कालेजों को नोमिनल रोल सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे।