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CCSU: यूजी-पीजी की तीसरी और विधि पाठ्यक्रमों की पहली मेरिट से प्रवेश 31 अगस्त से दो सितंबर तक

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:45 PM (IST)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में तीसरी मेरिट से प्रवेश आज से शुरू हो रहे हैं। ...और पढ़ें

(प्रतीकात्मक फोटो)

(प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. यूजी-पीजी की तीसरी मेरिट से प्रवेश आज से शुरू।

  2. विधि पाठ्यक्रमों में पहली मेरिट के दाखिले भी प्रारंभ।

  3. ऑफर स्वीकार कर दस्तावेज सत्यापित कराने होंगे।

जागरण संवाददाता, मेरठ । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक (यूजी) और परास्नातक (पीजी) पाठ्यक्रमों में तीसरी मेरिट से प्रवेश सोमवार 31 अगस्त को शुरू होंगे। अब तक दो मेरिट के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर के विभागों और संबद्ध कालेजों में 58,254 प्रवेश हो चुके हैं। परिसर के विभाग और कालेजों ने विद्यार्थियों को आफर लेटर भेज चुके हैं।

विद्यार्थी मेरिट के अनुसार अपने कालेज या परिसर के विभाग का चयन कर उनका आफर स्वीकार करने के बाद संबंधित कालेज या विभाग में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तीसरी मेरिट में विद्यार्थी सोमवार से एक सितंबर तक प्रवेश आफर स्वीकार कर फीस जम कर सकेंगे। कालेजों में भी तीसरी मेरिट में प्रवेश के लिए आफर स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य अभिलेखों की जांच किए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद प्रवेश कंफर्म किया जाएगा। एक सितंबर तक इच्छुक सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित कर लें।

एलएलबी, बीएएलएलबी, बीकामएलएलबी में पहली मेरिट से प्रवेश 31 से
सीसीएसयू के शैक्षिक सत्र 2026-27 में एलएलबी तीन वर्षीय, बीएएलएलबी और बीकामएलएलबी पाठ्यक्रमों में पहली वरीयता सूची से प्रवेश सोमवार 31 अगस्त से दो सितंबर तक होंगे।

विश्वविद्यालय परिसर विभाग और संबद्ध कालेजों को अभिलेखों की जांच और प्रवेश कन्फर्म करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थी के स्नातक (तीन या अधिक वर्षीय) अथवा परास्नातक (दो वर्षीय) स्तर में जिसमें अधिक प्रतिशत अंक होंगे, उसी को आधार बनाया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों के अंक प्रतिशत में निर्धारित वेटेज भी जोड़े जाएंगे।

परिसर विभाग और कालेज 31 अगस्त से दो सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करने का शेड्यूल अपने प्रवेश पोर्टल से जारी कर चुके हैं। वहीं संबद्ध कालेज भी सोमवार को चयनित अभ्यर्थियों के लिए इसी अवधि का एडमिशन आफ शेड्यूल अपने प्रवेश पोर्टल से जारी करेंगे। 31 अगस्त से दो सितंबर तक परिसर विभाग, कालेज एडमिशन आफर स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य अभिलेखों की जांच करेंगे। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश कन्फर्म किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने निर्देश दिए हैं कि दो सितंबर तक सभी इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रवेश हर हाल में सुनिश्चित कर लिया जाए।