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घर बैठे करें साइंस-मैथ्स के प्रैक्टिकल: CBSE छात्रों के लिए 'वर्चुअल लैब' की सौगात

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:08 PM (IST)

सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विज्ञान और गणित के लिए 845 से अधिक वर्चुअल लैब व डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इससे विद्यार्थी घर बैठे प्रयोगात्मक तरीके से जटिल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे।

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HighLights

  1. दीक्षा के 845 वर्चुअल लैब से विद्यार्थियों को जोड़ने की सीबीएसई की नई पहल

  2. विज्ञान और गणित के जटिल विषय होंगे आसान, घर से भी कर सकेंगे अभ्यास

जागरण संवाददाता, मेरठ। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित के जटिल विषयों को प्रयोगात्मक तरीके से समझना अब और आसान होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मंशा के अनुरूप दीक्षा प्लेटफार्म पर 845 से अधिक पाठ्यक्रम के अनुरूप वर्चुअल लैब और डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

इनमें विद्यार्थियों के लिए विज्ञान व गणित से जुड़े इंटरैक्टिव प्रयोग और गतिविधियां शामिल हैं। ये संसाधन एनसीएआरटी के पाठ्यक्रम, कक्षा, विषय, अध्याय और निर्धारित लर्निंग आउटकम से जोड़कर तैयार किए गए हैं।

इन वर्चुअल लैब के माध्यम से विद्यार्थी बिना भौतिक प्रयोगशाला के भी विज्ञान और गणित की अवधारणाओं को प्रयोग करके समझ सकेंगे। इंटरैक्टिव प्रयोगों से जटिल सैद्धांतिक विषयों को समझने और उनका अभ्यास करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी इन संसाधनों को घर से भी उपयोग कर सकते हैं और अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं।

शिक्षकों के लिए भी ये वर्चुअल लैब कक्षा में वैज्ञानिक व गणितीय घटनाओं को प्रदर्शित करने का प्रभावी माध्यम बनेंगी। इससे शिक्षण को अधिक रोचक और सहज बनाया जा सकेगा। अभिभावक भी घर पर बच्चों के प्रयोगात्मक अध्ययन में सहयोग और मार्गदर्शन कर सकेंगे। वहीं, स्कूलों के लिए यह संसाधन मौजूदा भौतिक प्रयोगशालाओं के पूरक के रूप में काम करेंगे और विद्यार्थियों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण डिजिटल प्रायोगिक शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।

पांच माध्यमों से मिलेगा वर्चुअल लैब का लाभ

सीबीएसई के अनुसार इन डिजिटल संसाधनों को विद्यार्थियों और शिक्षकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जोड़ा गया है। दीक्षा पोर्टल और मोबाइल एप पर संसाधनों को कक्षा, विषय और अध्याय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा एनसीएआरटी की पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की शुरुआत में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर संबंधित वर्चुअल लैब तक सीधे पहुंचा जा सकता है।

इसी तरह कक्षा-वार क्यूआर कोड के माध्यम से संबंधित कक्षा, विषय और अध्याय की लैब तक पहुंच बनाई गई है। ‘आस्क दीक्षा’ एआइ आधारित सर्च सुविधा के जरिये विद्यार्थी या शिक्षक अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित वर्चुअल लैब और डिजिटल सामग्री तुरंत खोज सकेंगे। इसके साथ ही ‘दीक्षा पल’ पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी वर्चुअल लैब उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरत के अनुरूप अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

स्कूलों को विद्यार्थियों को जोड़ने के निर्देश

सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में निदेशक (प्रशिक्षण) मनोज के. श्रीवास्तव ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों से इन संसाधनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया है। स्कूलों को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को इन निशुल्क डिजिटल पाठ्यक्रमों व वर्चुअल लैब का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।

सीबीएसई के सिटी कोआर्डिनेटर सुधांशु शेखर के अनुसार बोर्ड के इस कदम से डिजिटल तकनीक को प्रयोगात्मक शिक्षा से जोड़ने के साथ विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर भी सीखने और अभ्यास का अवसर मिलेगा। 845 से अधिक वर्चुअल लैब का दीक्षा पर एकीकृत होना देशभर के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और इंटरैक्टिव प्रायोगिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।