Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर कार से कांवड़ियों को मारी टक्कर, भड़के शिवभक्त, जमकर किया हंगामा, तोड़फोड़

Meerut Accudent News In Hindi कंकरखेड़ा और दौराला में हाईवे पर कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर हंगामा-तोड़फोड़। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह कांवड़ियों को समझाकर शांत किया। एक कांवड़िये को गंगाजल की व्यवस्था कराकर रवाना किया जबकि दो अन्य कांवड़ियों ने मुरादनगर से गंगाजल लेकर आगे जाने की बात कही। पुलिस ने प्राइवेट कार से दोनों कांवड़ियों मुरादनगर पहुंचाया।

Meerut News: कंकरखेड़ा और दौराला में हाईवे पर कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, हंगामा-तोड़फोड़

Your browser does not support the audio element.

मेरठ मोदीपुरम, जागरण संवाददाता। दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित कंकरखेड़ा और दौराला में मंगलवार को कार की टक्कर से तीन कांवड़िये घायल हो गए। तीन कांवड़ खंड़ित हो गई। दोनों जगहों पर कांवड़ियों ने डंडों से दोनों कार के शीशे तोड़ दिए। सीओ दौराला समेत संबंधित थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को सझाकर शांत किया। उसके बाद कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। हादसा एक- कंकरखेड़ा में कैलाशी अस्पताल के पास हाईवे-58 पर तीन कांवड़िये मंगलवार को हरिद्वार से पवित्रगंगा जल लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इनमें दो एक कांवड़िया हरियाणा में बहादुरगढ़ और दूसरा दिल्ली में पालम व तीसरा कांवड़िया नजफगढ़ दिल्ली का निवासी है। इसी दौरान वैगनआर कार में सवार दो कांवड़िये भी दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी धीमी रफ्तार से चल रही कार की टक्कर सामने चल रहे नजफगढ़ निवासी कांवड़िये से हो गई। कांवड का जल बिखरने से खंडित होने पर भड़के कांवड़िया अपनी कांवड़ के साथ सड़क किनारे रखी दो अन्य कांवड़ के ऊपर गिरा। जिससे तीनों कांवड़ का जल बिखरने से खंड़ित हो गईं। तभी कार में बैठे दोनों कांवड़िये भाग गए। मौजूद अन्य कांवड़ियों ने डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए। सीओ दौराला मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझाकर शांत किया। हादसा दो- दौराला में हाईवे पर स्विफ्ट कार की टक्कर से एक कांवड़िया घायल हो गया। घायल कांवड़िये संग अन्य कांवड़ियो ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कार चालक नशे में था। भीड़ ने भी कार चालक को पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को सड़क किनारे खड़ी कराकर चालक को हिरासत में ले गई। सीओ दौराला अभिषेक पटेल का कहना है कि दोनों जगहों का मामला शांत है। सभी कांवडिये अपने घरों को रवाना हो गए हैं।

Edited By: Abhishek Saxena