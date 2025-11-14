Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में लोगों को वापस मिल गए उनके पैसे, 25 ग्राहकों के खातों को सक्रिय कर लौटाए गए 45 लाख रुपये 

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    मेरठ में केनरा बैंक ने 'आपकी पूंजी-आपका अधिकार' अभियान के तहत निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए शिविर लगाया। 25 ग्राहकों को 45 लाख रुपये लौटाए गए। जिले में आठ लाख निष्क्रिय खातों में 213 करोड़ रुपये जमा हैं, जिनमें ज्यादातर मृतक खाताधारकों के हैं। एलआईसी, पीएनबी, और आरबीआई के अधिकारियों ने भी शिविर में भाग लिया। बैंकों ने अब तक तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निपटारा किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ । आपकी पूंजी-आपका अधिकार अभियान के तहत शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में केनरा बैंक के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। जिसके तहत जनपद के निष्क्रिय खातों में जमा राशि ग्राहकों को लौटाई गई। शुक्रवार को 25 ग्राहकों को 45 लाख रुपये लौटाए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला अग्रणी बैंक केनरा के एलडीएम राकेश कुमार खन्ना ने बताया कि जनपद में लगभग आठ लाख खाते निष्क्रिय पाए गए हैं। जिनमें 213 करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी हुई है। अधिकतर यह वह खाते हैं, जिन उपभोक्ताओं की मौत हो चुकी है। इसी कारण शुक्रवार को ऐसे खातों के निस्तारण के लिए यह कैंप लगाया गया था।

    जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। करीब 25 ग्राहकों का कैंप में ही निपटारा किया गया, जबकि बाकी ग्राहकों की समस्या का समाधान बैंकों में ही किया जाएगा। इस कैंप में एलआइसी, पीएनबी, आरबीआइ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी बैंक अभी तक तीन करोड़ से अधिक राशि का निस्तारण कर चुके हैं।