मेरठ में लोगों को वापस मिल गए उनके पैसे, 25 ग्राहकों के खातों को सक्रिय कर लौटाए गए 45 लाख रुपये 

जागरण संवाददाता, मेरठ । आपकी पूंजी-आपका अधिकार अभियान के तहत शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में केनरा बैंक के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। जिसके तहत जनपद के निष्क्रिय खातों में जमा राशि ग्राहकों को लौटाई गई। शुक्रवार को 25 ग्राहकों को 45 लाख रुपये लौटाए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अग्रणी बैंक केनरा के एलडीएम राकेश कुमार खन्ना ने बताया कि जनपद में लगभग आठ लाख खाते निष्क्रिय पाए गए हैं। जिनमें 213 करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी हुई है। अधिकतर यह वह खाते हैं, जिन उपभोक्ताओं की मौत हो चुकी है। इसी कारण शुक्रवार को ऐसे खातों के निस्तारण के लिए यह कैंप लगाया गया था।