नौ इंच की ईंट भूल जाएं, सिर्फ छह इंच के कंक्रीट ब्लाक से बनाए सपनों का घर... यूं मिलेगा अधिक कारपेट एरिया

मेरठ। भवन निर्माण में अब नौ इंच की ईंट की जगह छह इंच की कंक्रीट ब्लाक की दीवार स्थान ले रही है। कंक्रीट ब्लाक से दीवार बनाने से अधिक कारपेट एरिया मिलता है तो वहीं कम सामग्री की खपत होती है। निर्माण तेज होता है और लागत में भी बचत होती है।

मेरठ आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की ओर से मोहन एंड एसोसिएट्स में बियोंड दी ब्रिक विषय पर मासिक तकनीकी गोष्ठी आयोजित की गई। सत्र में सीए सचिन गोविल ने कंक्रीट ब्लाक तकनीक के लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लाक के एकसमान आकार से दीवारों की फिनिशिंग अधिक सटीक मिलती है। उपयुक्त सतह पर सीधे पीओपी फिनिशिंग करके प्लास्टर की आवश्यकता कम की जा सकती है। उचित गुणवत्ता और निर्माण तकनीक के साथ कंक्रीट ब्लाक की दीवारें सीलन एवं दीमक से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती हैं। सामग्री की बर्बादी कम होती है।