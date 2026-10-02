BSNL दे रहा एक लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल डेथ कवर... 10 हजार तक का साइबर फ्राड प्रोटेक्शन भी

मेरठ। बीएसएनएल ने गुरुवार को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। शास्त्रीनगर स्थित उप्र पश्चिम परिमंडल कार्यालय पर रक्तदान शिविर व रोड शो निकाला गया। मुख्य महाप्रबंधक अरुण कुमार सिंह ने विगत वर्षों में प्राप्त किए गए लक्ष्यों व उपलब्धियों को बताया।

उन्होंने कहा कि 26 वर्ष पूर्ण होने पर बीएसएनएल ने द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें प्रीपेड प्लान (एसटीवी 202 और एसटीवी 2449) के साथ बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मुफ्त इंश्योरेंस फायदे दिए जा सकेंगे। इसके तहत योग्य सब्सक्राइबर्स या उनके परिवार को एक लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल डेथ कवर और दस हजार रुपये तक का साइबर फ्राड प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही ब्राडबैंड यूजर्स को अपनी पसंद के ओटीटी प्लेटफार्म चुनने की आजादी भी दी है।