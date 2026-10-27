सुख का अनुभव करना है! दीपावली तक क्रोध न करें; सुबह उठते ही मोबाइल न देखें... ध्यान के लिए समय निकालें

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर घर की सफाई के साथ मन के कोने-कोने को भी स्वच्छ बनाएं। पुरानी कड़वाहट, शिकायतों और क्रोध को छोड़कर शांति, प्रेम और सकारात्मकता को जीवन का हिस्सा बनाएं। जब मन शांत होगा, तभी घर का वातावरण सुखद बनेगा।

यह संदेश अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक वक्ता राजयोगिनी बीके शिवानी बहन ने सोमवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दिया। उन्होंने लोगों को दीपावली तक 10 दिन क्रोध न करने, सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचने और प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निकालने का संकल्प दिलाया।

बीके शिवानी ने कहा कि लक्ष्मी को केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि दिव्यता और दैवी गुणों के रूप में समझना चाहिए। मन की स्वच्छता से ही जीवन में वास्तविक शांति और सुख का अनुभव हो सकता है। विचारों की शक्ति समझाते हुए कहा कि संकल्प से भावनाएं बनती हैं और भावनाओं का प्रभाव हमारे व्यवहार और संबंधों पर पड़ता है।

परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, यह हमारे हाथ में है। क्रोध करने से पहले व्यक्ति स्वयं नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। इसलिए दूसरों की गलती के कारण अपना मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य खराब नहीं करना चाहिए।

उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ उन्हें मानसिक शांति और भावनात्मक संबल देना भी जरूरी है। असफलता, निराशा या किसी परेशानी के समय बच्चे को डांटने के बजाय उसकी बात सुनें और उसे भरोसा दें। उनके अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जानकारी उपलब्ध करा सकती है, लेकिन मानवीय स्नेह, संवेदना और भावनात्मक सहारा नहीं दे सकती। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जो शांत रहकर दूसरों को शक्ति दे सके।

उन्होंने दिनचर्या में बदलाव के लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल न देखने, पांच से दस मिनट ध्यान करने और रात को सोने से एक घंटा पहले मोबाइल और नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाने की सलाह दी। उन्होंने भोजन बनाते और खाते समय शांत मन रखने, परिवार के साथ सकारात्मक संवाद करने और नियमित राजयोग ध्यान का अभ्यास करने पर भी जोर दिया।