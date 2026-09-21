भाजपा का पश्चिम यूपी में 71 सीटों पर जीत का संकल्प, योगी-नवीन ने दिया घर-घर पहुंचने का मंत्र

अनुज शर्मा, मेरठ। भाजपा में प्रत्येक पांच बूथ पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है। जिसका संयोजक इन बूथों पर गतिविधियां संचालित कराता है। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति केंद्र संयोजकों को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कमर कसकर तैयार रहने संदेश दिया।

पश्चिम की सभी 71 विधानसभा सीटों और उनके प्रत्येक बूथ पर जीत का संकल्प दिलाया और जीत का मंत्र भी दिया। दोनों नेताओं ने अपील की कि आपको घर घर जाना है। मतदाताओं को केंद्र सरकार के 12 साल और प्रदेश सरकार के दस साल के कार्यों और सफलताओं को बताना है। एक एक वोट को भाजपा के पक्ष में डलवाना है।

सुभारती विश्वविद्यालय के जनरल मोहन सिंह प्ले ग्राउंड में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शक्ति संयोजकों से संवाद की शुरूआत में ही कहा कि कोई भी विधायक जीतकर यदि विधानसभा में जाता है तो वह आपके परिश्रम का ही नतीजा होता है।

जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शक्ति केंद्र संयोजकों में जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार हैट्रिक बनाने की बारी है। पश्चिम के जनपदों में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं। सभी को जीतना है। सभी के प्रत्येक बूथ पर भाजपा को जिताना है।

इसके लिए उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया। कहा कि आपको घर-घर जाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यों को जनता को बताना है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, व्यापारी सभी वर्गों के पास जाना है। मंडल और बूथ को मिलकर काम करना है दोनों नेताओं ने आगाह किया कि इस बार 2027 के चुनाव में भी विपक्ष लोगों को जाति और धर्म में बांटने की साजिश कर रहा है। इसे विफल करना है। बताया कि जिला, मंडल और बूथ को मिलकर काम करना है।

दोनों सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने शक्ति केंद्र संचालकों को याद कराई। बताया कि भाजपा ने आस्था और विरासत को सम्मान दिया। महिलाओं को सुरक्षा दी, प्रदेश में 9 साल से दंगे नहीं हुए। माफिया को जड़ से उखाड़ा, महिलाओं के लिए 12 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया।

मेरठ 12 लेन दिल्ली एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और नमो भारत रैपिड रेल से जुड़ा। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे हैं। 2017 से पहले बीमारु प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है। प्रदेश का पहला खेल विवि मेरठ में है। प्रदेश का हर जिला अब अपने उत्पाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है।