मेरठ, जागरण संवाददाता। ब्रह्मपुरी में मनचलों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। सरेबाजार शाम पांच बजे कोचिंग जा रही छात्रा पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। स्वजन ने छात्रा का उपचार कराने के बाद ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। घर पहुंचकर दारोगा ने छात्रा के बयान दर्ज किए। छात्रा ने हमलावरों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। बताया गया कि आरोपी युवक छात्रा का तीन दिनों से पीछा कर रहे थे। कोच‍िंग जा रही थी छात्रा ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा दस की छात्रा कालोनी से कुछ ही दूरी पर कोचिंग में पढ़ती है। गुरुवार को शाम पांच बजे वह एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर तीन युवकों ने बीच बाजार में ब्लेड से छात्रा पर ताबड़तोड़ वार किए। गर्दन, हाथ और पैर पर चार ब्लेड लगने से छात्रा लहूलुहान हो गई। हमले से छात्रा के कपड़े भी फट गए थे। वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गई। हमलावर बाइक सह‍ित फरार आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर बाइक सहित फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने छात्रा को अस्पताल ले जाकर उपचार कराया और पुलिस को सूचना दी। दारोगा विजय शंकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। साथ ही छात्रा से भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। Meerut: कांवड़ देखने गई मासूम के साथ दुष्कर्म, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा पुल‍िस ने शुरू की जांच छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया गया कि आरोपित पिछले तीन दिनों से छात्रा का पीछा कर रहे थे। हालांकि छात्रा ने बताया कि आरोपितों को पहचान नहीं पाई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। छात्रा पर हमले के बाद दारोगा ने बयान दर्ज किए हैं। आरोपितों की तलाश में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज ली जा रही है। आरोपित पिछले तीन दिनों से छात्रा का पीछा कर रहे थे। ब्रह्मपुरी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।- शुचिता सिंह, सीओ ब्रह्मपुरी

