वन्यजीव विहार की हरियाली, साथ ही भीकुंड वेटलैंड... सैर-सपाटे के लिए मेरठ को खास बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की हरियाली के बीच स्थित भीकुंड वेटलैंड को अब सैर-सपाटे का प्रमुख स्थान बनाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड पहल के तहत भीकुंड को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद शासन ने 44 लाख रुपये भी स्वीकृत किए हैं। यहां पांच हेक्टेयर में ईको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए तीन कंपनियों ने टेंडर डाले हैं। दो-तीन दिन में प्रक्रिया पूरी कर नवरात्र के दौरान ही काम शुरू करने की योजना है।

अनुमान है कि इस सर्दी के मौसम में आने वाले विदेशी परिंदों को इस बार पर्यटक वाच टावर से देख सकेंगे। प्रभागीय निदेशक वानिकी वंदना फोगाट ने बताया कि शासन ने कानपुर और मेरठ के वेटलैंड को ही इसके लिए चुना था। अब धनराशि स्वीकृत हो गई है। वैटलैंड में ट्रैक, मुख्य बड़ा गेट, शौचालय, कैंटीन, बैठने के लिए सीटें, आठ से 10 वाच टावर बनाए जाएंगे। वेटलैंड बनने के बाद यहां गाइड, देखरेख करने वाले और वाच टावर युवक रखे जाएंगे। एक रिजार्ट का भी प्रस्ताव शासन को गया हुआ है, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली है।