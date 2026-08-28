भारत रक्षा पर्व: नन्हीं हथेलियों ने सैन्य वीरों को बांधी राखी, GOC मेजर जनरल सुमित राणा ने दिलाए दो बड़े संकल्प

जागरण संवाददाता, मेरठ। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को अब्दुल हमीद सैनिक संस्थान में दैनिक जागरण की ओर से व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के सहयोग से भारत रक्षा पर्व का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना को मजबूत करना था। इसमें 18 स्कूलों एवं संगठनों के 33 शिक्षक और 118 विद्यार्थी शामिल हुए। छात्राओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल सुमित राणा, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एसके सिंह समेत सैन्य अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी।

पश्चिम यूपी सब-एरिया के जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा संग सैनिकों को राखी भेंट करते दैनिक जागरण के महाप्रबंधक विकास चुघ व संपादकीय प्रभारी रवि प्रकाश तिवारी। जागरण मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुमित राणा ने कहा कि रक्षा केवल सीमा पर सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुरक्षा का अर्थ केवल भौतिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, पर्यावरण, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं।

भारत रक्षा पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम में छावनी में तैनात सैनिकों को राखी बांधतीं छात्राएं। जागरण जीओसी ने कहा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके छोटे से योगदान से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करे तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यदि कक्षा में एक बच्चा ब्लैकबोर्ड साफ नहीं करता तो शायद कोई बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन यदि पूरी कक्षा यही सोचने लगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। इसी तरह हर व्यक्ति का छोटा योगदान मिलकर बड़ा बदलाव ला सकता है।

शहीद अब्दुल हमीद सैनिक इंस्टीटयूट में स्कूलों की छात्राएं सेना के अधिकारियो व सैनिक भाइयों को राखी बांधते हुए। जागरण ऊर्जा सुरक्षा से लेकर पर्यावरण तक की जिम्मेदारी मेजर जनरल राणा ने विद्यार्थियों को ऊर्जा सुरक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें व्यापक हैं। घरों में गैस कनेक्शन से लेकर वाहनों के ईंधन तक ऊर्जा का सीधा संबंध हर व्यक्ति के दैनिक जीवन से है, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण भी राष्ट्रहित में योगदान है। उन्होंने बच्चों से ऊर्जा बचाने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने का आह्वान किया।

पर्यावरण सुरक्षा को आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर सभी के सामने है। मौसम के स्वरूप में बदलाव, बढ़ता तापमान, अनियमित और अत्यधिक बारिश और ग्लेशियरों पर पड़ रहा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को आदत बनाएं। उनका छोटा-सा प्रयास भी देश और समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

सैनिकों के प्रति अपनत्व का भाव जगाता है भारत रक्षा पर्व कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भारत रक्षा पर्व केवल राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सैनिकों और समाज के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने का माध्यम है। स्कूलों के बच्चों का सैनिकों के साथ संवाद उनके भीतर देश और सेना के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करता है। वहीं सैनिकों के लिए भी बच्चों का यह स्नेह उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध को नई ऊर्जा प्रदान करता है।

मेजर जनरल सुमित राणा ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना देश, नागरिकों और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जीओसी ने कहा कि भारत रक्षा पर्व महज एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, इसके मायने गहरे हैं। बच्चों के साथ मिलने-जुलने और आयोजन में भाग लेने से सैनिकों के भीतर जिम्मेदारी का अहसास बढ़ता है।

इनर व्हील क्लब आफ मेरठ यूथ विंग्स ने अब्दुल हमीद सैनिक इंस्टीट्यूट में वीर जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। मुख्य अतिथि जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सुमित राणा रहे। सौ. संस्था इस प्रकार बच्चों में भी देश और सैनिकों के प्रति अपनत्व की भावना विकसित होती है। इनरव्हील यूथ विंग्स मेरठ की शिखा अग्रवाल ने कहा कि देशभर में आयोजित भारत रक्षा पर्व का हिस्सा बनना एक सुखद अनुभव रहा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का भी आश्वासन दिया। सेंट मेरीज एकेडमी की कक्षा सातवीं की छात्रा तिरिका का कहना था कि सैनिक देश के साथ हमारी भी सुरक्षा कर रहे हैं और हम भी बेहतर नागरिक बनकर उन्हें गर्व महसूस करने का अवसर देंगे।

जीओसी ने दिलाए दो संकल्प जीओसी ने विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को दो महत्वपूर्ण संकल्प दिलाए। पहला संकल्प देश की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति हमेशा तत्पर रहने का था, जबकि दूसरा संकल्प पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करने का था। मेजर जनरल राणा ने विद्यार्थियों से इन संकल्पों को केवल कार्यक्रम तक सीमित न रखने, बल्कि अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दैनिक जागरण के महाप्रबंधक विकास चुघ और संपादकीय प्रभारी रवि प्रकाश तिवारी ने जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा को छावनी स्थित सैन्य यूनिटों के लिए राखियां भेंट की।