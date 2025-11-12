Language
    सवा करोड़ के हीरे-माणिक जड़ित मुकुट व 11 तोला सोने के हार से किया बाबा का अभिषेक

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    मेरठ के होली मोहल्ला स्थित सिद्ध पीठ मंदिर में भैरव अष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। बाबा भैरव को सवा करोड़ का रत्न जड़ित मुकुट और सोने के आभूषण पहनाए गए। मंदिर में ध्वजारोहण और हवन किया गया। 12 नवंबर को मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भक्तो ने अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी किया।

    होली मोहल्ला स्थित श्री बाबा भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। होली मोहल्ला स्थित सिद्धपीठ मंदिर में भैरव की छवि निहारने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पारंपरिक वार्षिक उत्सव में बाबा हीरे और रत्नजड़ित मुकुट धारण कराया। भैरव बाबा के विग्रह और देशी और विदेशी फूलों से सजे दरबार की छटा देखते ही बन रही थी।

    मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष आशीष रस्तोगी ने बताया कि हीरे माणिक जड़ित मुकुट की कीमत सवा करोड़ रुपये है। 11 तोले का सोने का हार भी पहनाया गया। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी। मंगलवार शाम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ।

    अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। मंत्रोच्चार के बीच पंडित विजय कुमार शर्मा ने हवन कराया। मंगलवार को छह वर्ष के शिवांश ने अपनी गुल्लक से निकालकर 1565 रुपये दान दिए। नकुल सैन, सरजू कुमार जोहरी, मनोज कुमार, सपना अग्रवाल, पियूष अग्रवाल, मंदिर समिति के अध्यक्ष विशाल राठी, राजकिशोर, रमेश चंद आदि रहे।