सवा करोड़ के हीरे-माणिक जड़ित मुकुट व 11 तोला सोने के हार से किया बाबा का अभिषेक

जागरण संवाददाता, मेरठ। होली मोहल्ला स्थित सिद्धपीठ मंदिर में भैरव की छवि निहारने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पारंपरिक वार्षिक उत्सव में बाबा हीरे और रत्नजड़ित मुकुट धारण कराया। भैरव बाबा के विग्रह और देशी और विदेशी फूलों से सजे दरबार की छटा देखते ही बन रही थी।

मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष आशीष रस्तोगी ने बताया कि हीरे माणिक जड़ित मुकुट की कीमत सवा करोड़ रुपये है। 11 तोले का सोने का हार भी पहनाया गया। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी। मंगलवार शाम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ।