    सुंदर-सुविधायुक्त, किफायती व आधुनिक घर चाहें तो यह भी अपनाएं... आर्किटेक्ट और विशेषज्ञों के हैं ये खास टिप्स

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    हर कोई सुंदर, सुविधाजनक और आधुनिक घर चाहता है। आर्किटेक्ट और विशेषज्ञों ने किफायती डिजाइन और जरूरतों के अनुसार घर बनाने के लिए खास टिप्स दिए हैं।

    तापमान स्थिर रखने वाला वाटर टैंक, वाटरप्रूफ प्लाई और आग बुझाने के लिए प्रयोग होने वाली गेंद। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जीवनशैली बदल रही है तो उसी अनुसार अब भवन भी बदल रहे हैं। भवन से संबंधित सामग्री में भी लगातार नवोन्मेष हो रहा है। आधुनिक तकनीक वाले उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। सलाह देने के लिए आर्किटेक्ट हैं और विशेषज्ञ भी। कम कीमत पर अब भविष्य के लिए सुखद अनुभव देने वाली सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही बदलती जीवनशैली वाले उत्पादों ने मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन के एक्सपो में सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रस्तुत है कुछ उत्पादों की जानकारी।

    वाटर टैंक : पानी ठंडा होगा न उबलेगा
    छत पर रखे प्लास्टिक के सामान्य वाटर टैंक के साथ यह समस्या है कि गर्मी में इसका पानी उबलने लगता है और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता है। इसका समाधान वैसे तो बहुत से हैं लेकिन एक और विकल्प है स्टील का वाटर टैंक। इसकी विशेषता यह है कि टैंक में जिस तापमान में पानी भरा जाएगा वह 24 घंटे तक स्थिर रहेगा। कीटा कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि अत्यधिक ठंड में सिर्फ एक डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा और गर्मी में एक डिग्री तापमान बढ़ेगा। इसको साफ करना भी आसान है। 500 लीटर वाले इस टैंक की कीमत 35 से 40 हजार रुपये है।

    प्लाई : पानी से सड़ते नहीं, दीमक खराब नहीं करते
    यह समस्या रहती है कि बाथरूम या कहीं अन्य स्थान पर लगे दरवाजे पानी के कारण सड़ गए। दीमक लगने से खराब हो गए। कंपनियां अब लगातार में उसमें अनुसंधान व विकास कर रही हैं। कई नई कंपनियों ने जानी-मानी कंपनियों से सस्ता व अधिक टिकाऊ प्लाई बाजार में उतारा है। इसी तरह की 11 परत में बनाई गई प्लाई है जिस पर कितना ही पानी पड़े वह सड़ती नहीं। एडवांस प्लाई के डिस्ट्रीब्यूटर सतनाम सिंह ने बताया कि 35 साल इसमें दीमक नहीं लगते। इसकी कीमत 190 रुपये प्रति वर्ग फीट है।

    अब तो दरवाजे के हैंडल के भी हैं कई हजार डिजाइन
    घर को बनाने के कई नए तरीकों से कहीं अधिक बदलाव आया है उसे सजाने में। घर का मुख्य द्वार हो या फिर अलमारी, सब में अब हैंडल सामान्य नहीं बल्कि सजावटी पसंद की जा रही है। लोगों की पसंद अलग-अलग है इसलिए अब कई हजार विकल्प हैं। कंपनी के स्टाल में एक हजार से अधिक डिजाइन प्रस्तुत किए। राज हार्डवेयर के हिमांशु ने बताया कि घर की थीम के अनुसार हैंडल उपलब्ध हैं। लकड़ी के हैंडल भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

    कम कीमत में भी कर सकते हैं सजावटी रोशनी
    आकर्षक डिजाइन के साथ सजावटी रोशनी कम कीमत में भी घर में की जा सकती है। तरह-तरह के उत्पाद आ चुके हैं। 300 रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक उत्पाद हैं। अपनी क्षमता के अनुसार भव्य उत्पाद चुन सकते हैं। ड्रीम लाइट्स के निदेशक दीपक पिपलानी व शाइन ट्रेडर्स के विपुल सिंघल ने बताया कि घर को अब खर्च में भी शानदार तरीके से सजाया जा सकता है।

    गेंद फेंकिए, बुझ जाएगी आग
    अब आग बुझाने के विभिन्न विकल्पों में बाल फायर इस्टिंग्यूसर भी शामिल हो चुका है। यदि भवन में कहीं भी आग लग रही हो तो उस पर गेंद फेंक देने से बचाव हो सकता है। वैसे तो इसका उपयोग सेना, अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करते हैं। कुछ लोग भी इसे अपने घरों में रखने लगे हैं। इसमें विशेष प्रकार की गैस भरी होती है, जब यह गेंद आग के समीप पहुंचता है तो फट जाता है, उसके बाद इससे निकला धुआं आग को बुझा देता है। करतार फायर कंपनी के चेयरमैन तनुज मित्तल ने बताया कि उनके अधिकांश उत्पाद सेना में जाते हैं।