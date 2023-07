Meerut News: 'मेरा कोई अफेयर नहीं, मां-बाप की मौत से आहत हूं', मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड नोट लिखकर की खुदकुशी

Meerut News मेडिकल कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड नोट में बताया माता पिता की मौत से आहत का कारण। पुलिस मामले की छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। युवक के सुसाइड नोट में लिखा मिला है कि पहले पिता का निधन हो गया उसके बाद मां भी साथ छोड़कर चली गई।

Meerut News: मेडिकल कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी, पंखे से लटका मिला शव

संवाद सूत्र खरखौदा-मेरठ। पांची स्थित चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र ने लालपुर स्थित किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जांच में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें मृतक ने माता पिता के निधन से आहत होकर मौत को गले लगाने का कारण बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीएमएस का छात्र था युवक गाजियाबाद जनपद के लोनी थाना क्षेत्र के मंडोला निवासी विनीत पुत्र अनिल 23 वर्षीय छात्र पांची स्थित चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएमएस का प्रथम वर्ष का छात्र था। छात्र लालपुर स्थित सोमेंद्र के मकान पर किराए में रहता था। शनिवार रात छात्र ने रस्सी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माता और पिता के निधन से था आहत पुलिस ने बताया कि मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें लिखा है कि मेरे पिता का निधन हो गया था कुछ दिन बाद माता का निधन हो गया माता पिता की मौत से काफी आहत था। जिस कारण में पूरी तरह से टूट गया और आत्महत्या कर रहा हू। मेरी आत्महत्या में किसी का कोई दोष नहीं है ना ही मेरा कोई प्रेम-प्रसंग है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी

Edited By: Abhishek Saxena