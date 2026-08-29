औघड़नाथ मंदिर में अमरनाथ की झांकी: 6 फीट ऊंचे बाबा बर्फानी के रूप में सजे भोलेनाथ, मानसरोवर झील संग दिखे कबूतर 

जागरण संवाददाता, मेरठ। सावन माह के अंतिम दिन और रक्षाबंधन पर्व पर मेरठ के ऐतिहासिक बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में अमरनाथ जी की भव्य झांकी सजाई गई। बर्फ की सहायता से छह फीट ऊंचे बाबा बर्फानी स्वरूप शिवलिंग तैयार किए गए। शिवलिंग पर राखी अर्पित की गई।

श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में शुक्रवार शाम पांच बजे से श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंघल ने बताया कि शिवलिंग पर फूलों का आकर्षक झूमर और लाइटों से सजावट की गई। बाबा बर्फानी के चारों तरफ 250 कमल के फूलों से श्रृंगार किया गया।

बाबा बर्फानी के पास भगवान शिव का डमरू, भगवान गणेश व माता पार्वती को विराजमान किया गया। महामंत्री सुनील गोयल ने बताया कि झांकी को आकर्षक बनाने के लिए शिवलिंग के पास मानसरोवर झील की आकृति में सरोवर बनाया गया।

साथ ही श्रद्धालुओं को कबूतर के जोड़े के दर्शन भी हुए। त्रिशूल, फूलों की माला, रुद्राक्ष की माला और सुगंधित फूलों से बाबा बर्फानी के चारों तरफ सजावट की गई। भक्तों ने गरुड़ द्वार से प्रवेश कर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं, श्रीराधा गोविंद मंदिर में श्रीराधाकृष्ण का फूल-बंगला सजाया गया। भगवान को वृंदावन की पोशाक धारण कराई गई। गौरव, नरेंद्र व अन्य का सहयोग रहा।