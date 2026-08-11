तस्वीरों में देखिए औघड़नाथ और पुरामहादेव मंदिरों में शिवरात्रि पर जलाभिषेक

मेरठ में शिवरात्रि पर तेज वर्षा हुई। इसके बाद भी शिवभक्तों के कदम नहीं रूके और वे बड़ी संख्या में पूर्ण श्रद्धा के साथ जलाभिषेक को पहुंचे।

झमाझम बारिश में बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक को पहुंचे शिवभक्त। जागरण

शिवरात्रि पर बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे शिव भक्त। जागरण

बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर लेट कर जल अभिषेक करने जाते शिव भक्त। जागरण

बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे शिव भक्त। जागरण

पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक

पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु। जागरण

शिवरात्रि पर रोशनी से जगमग श्रीपुरा महादेव मंदिर का मार्ग। जागरण