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    तस्वीरों में देखिए औघड़नाथ और पुरामहादेव मंदिरों में शिवरात्रि पर जलाभिषेक

    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:57 PM (GMT+05:30)

    मेरठ में औघड़नाथ मंदि‍र व बागपत में पुरामहादेव मंदिर शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। ...और पढ़ें

    मेरठ के औघड़नाथ मंदि‍र में जलाभिषेक करने को लाइन में लगे श्रद्धालु।

    मेरठ के औघड़नाथ मंदि‍र में जलाभिषेक करने को लाइन में लगे श्रद्धालु।

    श्री औघड़नाथ मंदिर मेरठ और बागपत के पुरामहादेव में लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक  

    मेरठ में शिवरात्रि पर तेज वर्षा हुई। इसके बाद भी शिवभक्तों के कदम नहीं रूके और वे बड़ी संख्या में पूर्ण श्रद्धा के साथ जलाभिषेक को पहुंचे। 

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    झमाझम बारिश में बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक को पहुंचे शिवभक्त। जागरण 

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    शिवरात्रि पर बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए  लाइन में लगे शिव भक्त। जागरण

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    बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर लेट कर जल अभिषेक करने जाते शिव भक्त। जागरण

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    बाबा श्री औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए  लाइन में लगे शिव भक्त। जागरण

     

    पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक  

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      पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु। जागरण

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    शिवरात्रि पर रोशनी से जगमग श्रीपुरा महादेव मंदिर का मार्ग। जागरण