असामाजिक तत्वों ने किया अशोक स्तंभ को क्षतिग्रस्त, वीडियो वायरल होते ही पुलिस अलर्ट मोड पर...और फिर किया यह सब

जागरण संवाददाता, मेरठ। असामाजिक तत्वों ने नौचंदी मैदान में लगे राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया। उधर, किसी ने क्षतिग्रस्त स्तंभ का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। वहीं, मामले का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची व घटना स्थल पर साफ-सफाई कराकर आरोपितों की तलाश में जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नौचंदी मैदान में पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ लगा था। शनिवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने उसे क्षतिग्रस्त कर नीचे गिरा दिया। रविवार सुबह वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त अशोक स्तंभ का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। नौचंदी थाना पुलिस वीडियो को देख तत्काल मौके पर पहुंची और वहां साफ-सफाई कराई।