    घुड़सवारी में हैरान करने वाली हैं कक्षा 11 की छात्रा अर्शिया की उपलब्धियां, अब जूनियर नेशनल में जीता गोल्ड

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:54 PM (IST)

    मेरठ की अर्शिया गोस्वामी घुड़सवारी और पढ़ाई दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा अर्शिया ने महज सात वर् ...और पढ़ें

    पदक के साथ अर्शिया गोस्वामी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मन एकाग्र हो तो तन सदा सतर्क रहता है। तन स्वस्थ हो तो मन मस्तिष्क की ऊर्जा को केंद्रित करना सहज हो जाता है। कुछ ऐसी की एकाग्रता की धनी होनहार बिटिया अर्शिया गोस्वामी भी हैं, जो घुड़सवारी के खेल और पढ़ाई दोनों में पूरी एकाग्रता के साथ तल्लीन होकर आगे बढ़ रही हैं।

    छावनी स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ में कक्षा 11 की छात्रा अर्शिया पढ़ाई करते हुए खेल और नवाचार, दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। कर्नल एके गोस्वामी और राखी गोस्वामी की सुपुत्री अर्शिया ने कम उम्र में ही घुड़सवारी जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ निश्चय, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है।

    महज सात वर्ष की आयु से घुड़सवारी की शुरुआत करने वाली अर्शिया ने अथक प्रशिक्षण और घोड़े की ताकत व गति के सामने अडिग साहस के साथ अपने कौशल को निखारा। इसी समर्पण का परिणाम है कि वह 2018 से लगातार जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप (JNEC) के लिए क्वालीफाई करती आ रही हैं। दिल्ली में पिछले सप्ताह आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने जूनियर नेशनल ड्रेसाज इवेंट में टीम गोल्ड मेडल जीतकर मेरठ और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। साथ ही शो जंपिंग एक्यूमुलेटर में चौथा स्थान भी प्राप्त किया।

    राष्ट्रीय व प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में यह हैं उपलब्धियां

    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2018-19 कोलकाता : शो जंपिंग एक्यूमुलेटर में व्यक्तिगत स्वर्ण और 5,000 रुपये नकद पुरस्कार
    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2020-21 दिल्ली : शो जंपिंग नार्मल में टीम स्वर्ण, ड्रेसाज में टीम कांस्य
    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2021-22 मुंबई : ड्रेसाज में व्यक्तिगत रजत
    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2022-23 भोपाल : शो जंपिंग एक्यूमुलेटर में व्यक्तिगत स्वर्ण, ड्रेसाज में टीम कांस्य
    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2023-24 बेंगलुरु : शो जंपिंग नार्मल में व्यक्तिगत चौथा स्थान, ड्रेसाज में टीम कांस्य
    • जूनियर नेशनल ईक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2024 : टीम कांस्य

    यहीं नहीं रुकती अर्शिया की उपलब्धियां

    उक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त अर्शिया ने मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी मेरठ में नवंबर 2022 में आयोजित कंकर्स ड्रेसाज नेशनल्स (सीडीएन) में व्यक्तिगत स्वर्ण और देश की प्रमुख प्रतियोगिता दिल्ली हार्स शो (डीएचएस) में लगातार पदक जीतकर अर्शिया ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। डीएचएस 2022 में शो जंपिंग व ड्रेसाज में रजत व कांस्य पदक, वहीं डीएचएस 2023 में शो जंपिंग नार्मल, ड्रेसाज और रेस्क्यू रिले, तीनों में टीम स्वर्ण उनके खाते में रहे।

    डीएचएस 2022 में चिल्ड्रन-1 वर्ग में उन्हें बेस्ट राइडर ट्राफी से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब 26 फरवरी 2020 को उत्तराखंड के राज्यपाल ने उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। वहीं, मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी में आयोजित ड्रेसाज इवेंट में तीन अंतरराष्ट्रीय जजों के सामने अर्शिया की जीत उनके तकनीकी कौशल का प्रमाण रही।

    खेल के साथ शिक्षा और एआई में उत्कृष्टता

    खेल के कठिन प्रशिक्षण और लगातार यात्राओं के बावजूद अर्शिया ने 2025 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में 95.4% अंक हासिल कर यह दिखाया कि संतुलन और अनुशासन से शिक्षा व खेल दोनों में शिखर छुआ जा सकता है। इतना ही नहीं, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की।

    आर्मी पब्लिक स्कूल से दो अन्य छात्रों के साथ तैयार किया गया उनका एआई प्रोजेक्ट ‘अग्नि सुरक्षा’ देश में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चुना गया और प्रधानमंत्री के समक्ष दिल्ली में प्रस्तुति के लिए नामित हुआ। इसी कड़ी में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में प्रस्तुति हेतु चयनित किया गया था। यह कार्यक्रम सात नवंबर 2025 को था। हालांकि विद्यालयीय कारणों से वे वहां उपस्थित नहीं हो सकीं।